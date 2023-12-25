إيلاف من مونتريال: استمتعتُ كثيرًا بقراءة رواية "نيران طرفي النهار" للدكتورة لطيفة حليم، ولا سيما بالتقنيات السرديَّة التي اتبعتها، والتي تتميز فيها عن روايتها الأولى "دنيا جات"، وروايتها الأخرى "نهاران".

يمكن لي أن أصف هذه الرواية بأنها "رواية تتحدى الجنس الأدبي"؛ من حيث هي تتجاوز الأشكال الأدبية التقليدية، وتمزج السردي بالشِّعري المحبَّب، ممَّا يحفز المتلقِّي على مواصلة القراءة بشَغَف خاص.

يلحظ القارئ الناقد أنَّ الرواية نُسِجت عبر تقنيات سرديَّة مختلفة، مشتملةً على عوالم تاريخية، وأدبية، وسياسية، وفنية. إذ تمزج الكاتبة، ببراعةٍ لافتة، بين التراث العربي القديم والمعاصر، إلى جانب التراثات العالميَّة من هنا وهناك، دامجةً خلال ذلك مجموعة من الشخصيات الخيالية والشِّعرية والتاريخية في نصٍّ واحد. إضافةً إلى شخصيات من كُتَّاب الأدب السردي، والنقد الأدبي، وعلى نحوٍ خاصٍّ، شخصيَّات من ميادين علم اللسانيات الحديثة، والدراسات اللغوية البنيوية.

تعبيرات شعريَّة رهيفة

بهذا، تمنح الروايةُ القارئ متعةً سرديةً فريدةً من نوعها، وبصورة آسرة حقًّا، ذلك أن تقنياتها السردية الشعرية تستخدم، على سبيل المثال، آليَّة السرد التكرارية بذكاء، مع علوِّ صدى التعبيرات الشعريَّة الرهيفة أثناء ذلك كله.

على أنْ ليست للرواية "ثيمة"، أو موضوعة، رئيسة واحدة، بل تبدو شبكةً من الثيمات المتعددة، لعلَّ أهمها ثيمتان: تتثمَّل الأولى في مفردة "نيران"، بأبعادها التأويليَّة المحتملة، التي تتقد مجازيًّا من شارع المتنبي في بغداد إلى شارع في أوسلو. ولربما تضمَّنت تلك الإشارة السردية أيضًا حمولات مفضيةً بتفسيرات أخرى، ذلك أنَّ من المثير للاهتمام أن عنوان الرواية نفسه يبعث على تفسيرات متنوعة، وفي مستويات مختلفة. أمَّا الثيمة الأخر، فتتبدَّى من تركيز هذا النص الروائي البديع على فكرة نفض الغبار عن الكُتب، وهي فكرة بدورها ترمز إلى بعد سرديٍّ واسع.

الشخصية الرئيسة في هذه الرواية هي امرأة شغوفة بالحفاظ على مكتبة خالية من الغبار، والغبار نفسه ها هنا يحتمل أبعادًا تأويليَّة متعددة. إلى جانب تسليط الضوء على قدسية الكتب، التي كانت ذات يوم تحظى بالإجلال، حتى من ذوي التعليم المتوسط، على حين تواجه الآن الكساد والإهمال. والرواية تستكشف هذه التغيرات الثقافيَّة من منظورٍ سياسيٍّ في المقام الأول. وفي هذا السياق تحلل الرواية نقديًّا ما سُمِّي الربيع العربي - وبدرجةٍ عاليةٍ من الوعي السياسيِّ للراهن والمستقبل- كاشفةً عمَّا انطوى عليه من تداعيات مأساويَّة في جميع أنحاء الوطن العربي.

دعوةٍ صادقةٍ لإنقاذ شعوبنا

رواية "نيران طرفي النهار" تبرز كروايةٍ استثنائيَّةٍ بامتياز، بشمولية تسليطها الضوء على جوانب مختلفة من حياتنا العربية المتهاوية باطِّراد، لتأتي هذه الرواية بمثابة نبوءةٍ تحذيرية، ودعوةٍ صادقةٍ لإنقاذ شعوبنا من المزيد من التدهور.

لقد انبعثت عن قراءة هذه الرواية متعة هائلة، جاءت أشبه بإبحارٍ في محيطٍ عالمي. ولا غرو؛ فأسلوب "نيران طرفي النهار" يمتد أُوار حداثتها الرفيعة إلى ما هو أرقى من الحداثة المعاصرة.

إنجاز أدبي باذخ، ورافد باقتدار لمكتبتنا العربية هي هذه الرواية، وأتمنى أن يكون هذا العمل الفذ في متناول كل قارئ عربي؛ في نداءٍ عاجل لمواجهة الذات، والاعتراف الصادق بواقع الحال، منتبهًا ذلك القارئ إلى نفسه، مصغيًا إلى تلك الصرخة التي أطلقتها الروائيَّة، محذرةً من تلك الحرائق التي تلتهم الكثير من جوانب حياتنا، مهدِّدة بالإتيان على كل جميل فيها وفينا.