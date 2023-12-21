كاتب وشاعر وصحافي عراقي، تخرج من كلية الآداب في جامعة بغداد وعمل في حقلي التدريس والصحافة في بلاده وفي الخارج. صدرت له أربع مجموعات شعرية وكتابان بعنوان "مذكرات مثقف عراقي أوان الحصار" و"قطاف من شجرتَي الادب والفن"، وهي مقالات في النقد الأدبي