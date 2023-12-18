بانكوك: أعلنت الفنانة البريطانية تريسي إمين أنها تتعافى في تايلاند بعدما كادت أمعاؤها الدقيقة "تنفجر" بسبب مضاعفات واجهتها عقب إجرائها عملية جراحية.

وفي منشور كتبته الأحد عبر انستغرام، قالت إمين المعروفة بأعمالها الفنية المثيرة للجدل، إنها شعرت وكأنها استهلكت "حياة أخرى من حيواتها التسع".

وكانت الفنانة الستينية والتي تُعد اسماً بارزاً سابقاً في حركة "الفنانين البريطانيين الشباب"، حاربت السرطان وخضعت لعمليات جراحية كثيرة خلال السنوات الأخيرة.



وأوضحت في منشورها أنها تألمت "بشدّة"، متوجةً بالشكر لمستشفى بوكيت وفندق فخم نزلت فيه خلال إقامتها في الجزيرة السياحية الشهيرة.

وتابعت "السبب ليس السرطان، بل مضاعفات معوية حادة ناجمة عن عدوى، وازدادت سوءاً مليون مرة بسبب الطيران".

وأضافت "كادت أمعائي الدقيقة تنفجر. ولحسن الحظ كنت في تايلاند عائدةً من أستراليا، فأمضيت بضعة أيام في مستشفى جيد جداً، وأنا راهناً أتعافى".

وأنجزت إمين التي بلغت المرحلة النهائية لجائزة "تيرنر" العريقة للفن المعاصر، أعمالاً مثيرة للجدل خلال تسعينات القرن العشرين، بينها مجسّم فني بعنوان "ماي بد" (سريري) تم الكشف عنه سنة 1998.