إيلاف من جدة: قدّم الشاعر الكبير جاسم الصحيح أمسية شعرية ثقافية في صالون المهرة بمدينة جدة، بعنوان (الشعر لغةٌ في اللغة). وجاءت الأمسية احتفالاً باللغة العربية في يومها العالمي تحت شعار "العربية لغة الشعر والفنون".

وبحضور معالي وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجه وعدد من الشعراء والمثقفين، قدّمت الأمسية الكاتبة والصحفية إيمان بدوي التي وصفت قريحة الشاعر بقطعة من جَنة أو إيحاء جنة، مؤكدة أن المحسنات البديعية هي التي اتجهت نحوه لتتجمل به وبشعره.

ترنم بوطنه

وفي أمسية مميزة، تدلت سعف كلماته وتتالت أشعاره الباسقة كنخيل أحسائه بين الحضور، فما كان لهم إلا أن جددوا إعجابهم بها. وفيما ألقى القصائد واحدة تلو الأخرى، تداعى التصفيق من كل صوب وعبارات الثناء و المديح، وطلبت إحدى المتذوقات الحاضرات أن يعيد على مسامعهم قراءة قصيدته (الوطن بأبجدية ثانية) - لشدة اعجابها بها- فلبّى الصحيّح طلبها، مترنماً بوطنه:

وطني.. أفتش في فصولِ دراستي

‏فأراك أضيق ما تكون مَدارا:

ما لم يقله (النحوُ) أنك (فاعلٌ)

‏(رَفَعَتْهُ) أذرعةُ الرجال مَنارا

ولعلَّ أستاذَ الخرائطِ حينما

‏رَسَمَ الخطوط وحَدَّدَ الأمصار

لم يَدْرِ أنك لا تُـحَدُّ بِرَسْمَةٍ

‏كالشمسِ وَهْيَ توزع الأنوارا

في سماء الحب

وفي سماء الحب حلّق وعلى جناحيه قصائد عاطفية أمتع بها الحضور. وألقى قصيدته احتفالية الحب والحياة التي قال فيها:

وأصابني ما ليس في حُسباني

‏أنثى بطعم بشائر الرحمنِ

كان اللقاء بها مُجرد قهوةٍ

‏والحب قد يأتي من الفنجانِ

ومضيت أعلن للوجود بأنني

‏أحببت من جذري إلى أغصاني



ولم تغب عن الأمسية قصائده الشهيرة: كي لا يميل الكوكب وحديثٌ لابن عباس وما وراء حنجرة المغني، وغيرها من الروائع الشعرية الشامخة والأنيقة.

الشعر واللغة العربية

وتحدث الصحيح عن مدى علاقة الشعر باللغة العربية، فاعتبرها علاقة وجودية وليست سطحية، مؤكداً أن اللغة منجم والشعر هو العامل الذي يستخرج منه الذهب والألماس. كما ربط الشاعر حياة اللغة وخلودها على مر العصور بالشعر الذي "إن خلت منه حتماً ستموت"، لافتاً إلى بداية الشعر التي تكون من القاموس ثم تنطلق إلى المجاز فيشكل لغة أخرى في قلب اللغة نفسها.

أغراض القصيدة

وفي سياق آخر تحدث الصحيح عن أغراض القصيدة متسائلاً عما إذا كانت تظهر جميعها في القشرة الظاهرة أم أنها تحتفظ بالكثير منها في قشرتها الغائرة. فقال أن القصيدة عبارة عن طبقات، وكلما كان القارئ أو المتلقي مثقفاً وحصيفاً، كان التعمق أكثر فأكثر.

والجدير بالذكر أن الشاعر الكبير جاسم الصحيّح صدرت له العديد من الدواوين الشعرية، على سبيل المثال لا الحصر: ما وراء حنجرة المغني، تضاريس الهذيان، طيور تحلّق في المصيدة. كما فاز بعدة جوائز عربية، منها: جائزة البابطين وجائزة سوق عكاظ وجائزة الشارقة.

أمسيات ثقافية متنوعة

هذا وأجريت العديد من الدراسات حول قصائده، ونتج عنها بحوث علمية لطلاب الماجستير والدكتوراه.

كما قيل عنه أنه أحد سفراء الشعر السعودي إذ استطاع الوصول للقارئ العربي، كما تمت ترجمة قصائده إلى لغات مختلفة.

ويقدم صالون المهرة أمسيات ثقافية متنوعة تهدف لرفع الوعي الثقافي في المجتمع ولتغيير الصورة النمطية للمقاهي من خلال مبادرة الشريك الأدبي، إحدى مبادرات وزارة الثقافة .