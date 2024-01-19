صدر حديثا عن دار "سكرايب" للنشر والتوزيع في القاهرة رواية "بعد الطوفان" للكاتب شريف بحيري. وهذه الرواية الخامسة للكاتب، الذي قدم "بنات الحور"، و"عروس ليبيا"، و"أرنونا"، و"جريمة إلا ربع".

تنتمي "بعد الطوفان" إلى أدب الفانتازيا، حيث تأخذ القارئ في رحلة أسطورية، تبدأ من منزل الجد وحفيدته ثم تنتقل بعد ذلك في رحلة عبر التاريخ للقاء شخصيات مثيرة، مثل زرقاء اليمامة التي تتصف بقوة البصيرة، وأسطورة الملك عمليق والأسود السبع، والعراف أنمار القادر على التنبؤ بالمستقبل.

الرواية تسلط الضوء أيضًا على صراعات ملحمية بين قبائل متنافسة، حيث يتصارع عمليق، زعيم قبيلة طسم، مع قبيلة جديس المظلومة. وتتجلى صراعات أخرى بين الكاهن بليعال والمعلم ابن ربيعة، مما يزيد القصة تشويقاً.

"بعد الطوفان" رحلة مشوقة لمحبي الأدب وعشاق الفانتازيا تجمع بين الخيال والتاريخ.