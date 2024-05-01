إيلاف من المغرب: استضافت مدينة طنجة المغربية الاحتفال العالمي باليوم الدولي لموسيقى الجاز لسنة 2024، كأول مدينة إفريقية تحظى بهذا الشرف، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

وجرت فعاليات هذا الاحتفال على مدى أربعة أيام، واختتمت أمس، وشملت سلسلة من البرامج التعليمية وفعاليات مخصصة للتلاميذ، وعرضا خاصا يبرز أهمية موسيقى "كناوة" المغربية وارتباطها بموسيقى الجاز، فضلا عن نقاشات حول تاريخ موسيقى الجاز وتأثيرها في مدينة طنجة.

شخصيات مرموقة حضرت الاحتفال العالمي باليوم الدولي لموسيقى الجاز 2024 في طنجة

وكتب محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حضرت مساء هذا اليوم (الثلاثاء) الاحتفال العالمي باليوم الدولي لموسيقى الجاز، وذلك بحضور المستشار الملكي، السيد أندري أزولاي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، والمدير العام المساعد للثقافة في منظمة اليونسكو، السيد ارنستو اوتوني راميريز، وسفراء دول أخرى".

وجاء اختيار المدينة المغربية لاستضافة هذا الحدث الفني العالمي، بحسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، نظير الجهود الذي يبذلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، في مجال الثقافة والفنون.

في غضون ذلك ، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة ل’’يونيسكو’’،إن "اختيار طنجة يمثل المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة في القارة الإفريقية اليوم العالمي لموسيقى الجاز،وهو أكبر وأهم احتفال في العالم بهذه الموسيقى".

وأكد هذا الاحتفال قيمة موسيقى الجاز في طنجة،كما سلط الضوء على الروابط الثقافية والفنية بين الناس في المغرب وأوروبا وإفريقيا.