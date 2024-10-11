"إيلاف" - خاص: مرت يوم الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي اندلعت شرارتها في أول أيلول (سبتمبر) عام 1939 وتوقف لهيبها عام 1945. ربما ثمة من يتساءل عن سبب الاهتمام بنشر ترجمة لأجزاء من كتاب ڤلاديمير پينياكوف؛ الجواب هو أن الحرب العالمية الثانية كان لها دور جذري في رسم خارطة العالم الحديث، وفي كتاب ڤلاديمير پينياكوف الصادر بعنوان Popski's Private Army (جيش بوبسكي الخاص)، تفاصيل مهمَّة تسلط الضوء على الدور المهم للقبائل العربية في شرق ليبيا، وتحديداً قبيلة (العبيدات)، خلال الحرب، إذ أن دعم تلك القبائل (المشروط) للجهد الحربي للانجليز رجح كفة الحرب لصالح الحلفاء ضد دول المحور، وذلك بمساهمة القبائل في تهيئة الظروف لانتصار الجيش الثامن البريطاني، والجيش العربي الليبي (الذي كان يُعرف باسم الجيش السنوسي) في معارك غرب مصر وشرق ليبيا، على الفيلق الإفريقي الألماني، وعلى الإيطاليين، وصولاً لمعركة العلمين الشهيرة، التي هُزم فيها الألمان والإيطاليون. لقد أغفل المؤرخون العرب عامة، والليبيون خاصة، التطرق لهذا الجانب من تاريخ ليبيا، الذي كان له أثر في حصول ليبيا على استقلالها بعد الاتفاق المغامر للأمير إدريس السنوسي مع البريطانيين، الذي نصَّ على أن يطلب السنوسي من القبائل العربية التي تدين له بالبيعة في شرق ليبيا أن يدعموا جهد بريطانيا والحلفاء العسكري والاستخباراتي، مقابل التحرر من الاستعمار الإيطالي الفاشي، والحصول على الاستقلال في حال انتصار الحلفاء، وهو ما تمثل في اللبنة الأولى لاستقلال ليبيا في آذار (مارس) 1949 بعد انتصار الحلفاء بخروج إمارة برقة المستقلة للوجود تحت حكم الأمير محمد إدريس السنوسي وما تبع ذلك من انضمام باقي ولايات ليبيا إلى بيعته واستقلال ليبيا في كانون الأول (ديسمبر) 1951.

عن الكاتب

الوقائع التاريخية التي سننشرها حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية لكاتبها الرائد في الجيش البريطاني (ڤلاديمير پينياكوف)، ونقتبس هنا بعضاً من مقدمة الكتاب التي تتضمن تعريفاً بالكاتب: هذه أحداث تاريخية حدثت للكاتب بين بداية 1940 ونهاية 1945، وهو في سن الخامسة والأربعين. لا يوجد الكثير مما يمكن قوله فيما يتصل بهذه القصة. لقد ولد الكاتب في بلجيكا لأبوين روسيين من الطبقة المثقفة ذات التفكير غير النمطي، وقد حرصا على تعليم ولدهما اللغة الإنجليزية كلغة أولى، وليس الفرنسية، ثم رفضا إرساله إلى المدرسة، التي اعتبراها غير كافية. ولسنوات عديدة، كان لديه ثلاثة مدرسين على الأقل يضخون المعرفة في عقله الغض؛ فضلاً عن أساتذة الموسيقى، ومدربي ركوب الخيل والمبارزة.

من هذه الأجواء النادرة، انتقل عام 1914 إلى كلية كامبريدج، وهي كلية فكرية ثمينة، ذات طموحات علمية عالية، ومعارضة ضميرية للحرب، لكنه غادرها في نهاية الفصل الدراسي الرابع للالتحاق كجندي في الجيش الفرنسي. كان في عجلة من أمره ولم يستطع تحمل شهور التدريب التي كان عليه أن يخوضها لو تقدم بطلب للحصول على طلب تعيين في الجيش البريطاني. كان الفرنسيون متساهلين؛ فبعد أحد عشر يوماً أبلغ بتعيينه في سلاح المدفعية.

"كنت صغيرًا جدًا بحيث لم أتأثر كثيرًا بالحياة العسكرية: كما أتذكر، كنت أستمتع بها بشكل معتدل، واكتسبت معرفة بأسلوب الحياة الفرنسي، ونفوراً من الشعب الفرنسي زاد بشكل كبير في السنوات اللاحقة. انتهى كل ذلك بإثني عشر شهراً بإصابة (في الحرب العالمية الأولى) وإقامة في المستشفيات ومعسكرات النقاهة، وتم تسريحي من الجيش بعد فترة وجيزة من هدنة عام 1918. أدرت ظهري للعسكرية، وتدربت كمهندس. عملت بجد في سلسلة من الوظائف التي لم أكن أؤمن بها كثيراً، وفي عام 1924 أمكنني الاستقرار في مصر، حيث كرست سنوات عديدة لتصنيع السكر. في غضون ذلك، تزوجت وأنجبت طفلين، وقرأت، وسافرت، وكونت بعض الأصدقاء، وسافرت بالطائرة، وسافرت في الصحراء في سيارة فورد "موديل أ" غير القابلة للتدمير، والتي أسميتها بيسبوت".

تجدر الإشارة إلى أنَّ الكاتب تعلم اللغة العربية أثناء حياته وعمله في تكرير قصب السكر وصناعة السكر في مصر في نجع حمادي والحوامديه مناطق الريف والفلاحين في مصر، وهذا سهل له تواصله المباشر لاحقاً مع القبائل في الجبل الأخضر في مهمته أثناء الحرب، كذلك رحلاته المتعددة بين بادية الأردن والصحراء المصرية أكسبته الخبرة الميدانية التي أهلته لما أسند إليه لاحقاً.

يتحدث الكابتن پينياكوف أنه ذهب إلى كهف هراوة لمقابلة الشيخ علي بوحامد آلعبيدي المعروف باسم (علي باشا آلعبيدي)، "لقد أحببته منذ أن التقيته قبل أربعة أشهر في درنة عندما حكمت عليه بأنه أقوى رجل بين العبيدات".

رجل طويل نحيف في الخمسين من عمره، ذو إيماءات متدفقة وصوت ناعم بنغمات رقيقة تغطي نيران العاطفة؛ عقل دقيق، وذكاء حاد، وافتراض طبيعي للسلطة، ومعرفة بالعالم الغربي، وخبير في المؤامرات والطرق الملتوية، قاد في الواقع قبيلة العبيدات التي كان رئيسها الإسمي عبد القادر بو بريدان، شيخ عجوز تجاوز الثمانين من عمره. قبل الحرب (حربنا - الحرب العالمية الثانية)، بعد أن عقد السلام مع المنتصر المستعمر الإيطالي، عاش الشيخ علي بوحامد في بعض البذخ، مع منزل في درنة وآخر في الإسكندرية في مصر، حيث كان يقضي عدة أشهر كل عام.

"منذ بداية الحرب الحالية، ورغم أن ابنه (حامد علي آلعبيدي الذي تقلد عدة وزارات ابان حكم الملك إدريس) كان مع البريطانيين علناً في مصر، وكان ضابطاً شاباً في القوات العربية الليبية، فقد حافظ علي بوحامد آلعبيدي بمكر ودهاء على علاقات طيبة مع الإيطاليين، بعد أن جعلهم يعتقدون أن نفوذه وحده يمنع اندلاع انتفاضة مسلحة عامة، ليس فقط من جانب العبيدات بل وأيضاً من جانب قبائل الجبل الأخضر.

كان الإيطاليون في غاية الجهل، ومع ذكريات تسعة عشر عاماً من المعاملة القاسية المهينة على أيدي السنوسيين، فقد وقعوا بسهولة فريسة للفزاعة العربية. ومع احتفاظ أسيادهم الألمان بأيديهم بالسيطرة على العمليات العسكرية والاعتماد على حليفهم للحفاظ على السلام على طول خطوط الاتصال، كان الإيطاليون متوترين للغاية: كانت سياستهم تجاه رعاياهم العرب غير المستقرين مزيجاً من الاسترضاء والتنمر.

"لقد لعب علي بوحامد آلعبيدي على مخاوفهم ونجح في الحفاظ على توازن هش: كانت ميزته أنه، مع وجود جواسيسه في كل مكان، كان في الواقع طوال الوقت في قلب مجالس العدو، في حين كان الإيطاليون، الذين كانوا يفتقرون إلى المعلومات والكسل، يتعرضون للخيانة حتى من قبل مخبريهم البائسين المأجورين. لقد حارب علي بوحامد آلعبيدي الإيطاليين طوال حياته وكان يكرههم؛ لم يكن لديه حب خاص للبريطانيين، ولكنه أراد منا أن نحرر بلاده بعد التحرير. عندما جاء، أراد أن يكون في وضع نفوذ لدى الأسياد الجدد وتوقع أن حُسن نيتهم ​​قد يساعده على النجاح بعد عبد القادر بو بريدان كشيخ موحد لكل قبيلة العبيدات، بعد وفاة الرجل العجوز. ومع ذلك، لم يكن لديه أي شعور خاص تجاه الألمان. مثل العديد من الناس والعرب كان يولي الاحترام الواجب لكل محارب، وكان المثل الشائع يقول: "الإيطاليون كلاب، والألمان رجال".

(يتبع حلقة ثانية)