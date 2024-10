يشهد اليوم إطلاق 1900 كتاب جديد في ما يعرف بـ"الخميس السوبر"، وهو حدث سنوي ضخم في عالم النشر الأدبي. من مذكرات بوريس جونسون إلى روايات الخيال التاريخي، تتنوع الإصدارات لتلبي أذواق جميع القراء مع اقتراب موسم الأعياد.

إيلاف من لندن: يشهد اليوم حدثًا ضخمًا في عالم الأدب مع إطلاق عدد كبير من الكتب الجديدة في يوم يعرف بـ"الخميس السوبر"، وهو يوم يُعد من أهم التواريخ في تقويم صناعة النشر.

هذا العام، بلغ عدد الكتب الجديدة التي تم إصدارها 1900 كتاب، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إصدار 1286 كتابًا فقط.

يعود هذا الارتفاع إلى تعافي صناعة النشر من تبعات جائحة كورونا التي أثرت على مواعيد الإصدارات في السنوات الماضية.

إصدارات مهمة لشخصيات بارزة

من بين الكتب التي تم إصدارها اليوم، تأتي مذكرات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بعنوان "Unleashed"، والتي تستعرض تجربته السياسية منذ أن كان عمدة لندن وحتى توليه منصب رئيس الوزراء.

في كتابه، يتناول جونسون العديد من الأحداث السياسية الكبرى، لكنه وفقًا لمراجعة كتبها مارتن كيتل في الغارديان، يتجنب تناول القضايا الأكثر إثارة مثل فضيحة "Party gate"، حيث وصفها بأنها "مجرد هراء".

ورغم الانتقادات، فإن الكتاب قد احتل المرتبة الثالثة في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على أمازون في المملكة المتحدة استنادًا إلى الطلبات المسبقة.

من جهة أخرى، أصدر الممثل ستانلي توتشي كتابًا بعنوان "What I Ate in One Year" (ماذا أكلت في عام واحد)، الذي يوثق فيه تجربته الشخصية مع الطعام خلال عام كامل.

الكتاب يجمع بين الحكايات اليومية وتفاصيل الطهي، ليقدم للقارئ رحلة في عالم المأكولات.



وفي سياق مشابه، أصدرت الكاتبة والممثلة ميراندا هارت كتابها "I Haven’t Been Entirely Honest With You" (لم أكن صادقًا معك تمامًا)، الذي يتناول صراعها مع مرض غير مشخّص لفترة طويلة، بأسلوب يمزج بين الفكاهة والتأمل.

عودة الأدب الخيالي بقوة

شهد يوم "الخميس السوبر" أيضًا إطلاق مجموعة كبيرة من الروايات الجديدة، من بينها رواية "Midnight and Blue" (منتصف الليل والأزرق) للكاتب الشهير إيان رانكين، وهي الجزء الأخير من سلسلة "ريبوس" البوليسية الشهيرة.

السلسلة، التي تم تكييفها للتلفزيون من قبل هيئة الإذاعة البريطانية، حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت من الأعمال الأكثر مبيعًا في أدب الجريمة.

رواية أخرى لاقت اهتمامًا كبيرًا هي "By Any Other Name" (بأي اسم آخر) للكاتبة جودي بيكولت، التي تدور أحداثها في زمن إنكلترا الإليزابيثية حول شابة موهوبة تُدعى إميليا، تتعاون مع الممثل ويليام شكسبير في أعماله المسرحية. الرواية تقدم تجربة غنية تجمع بين التاريخ والخيال بطريقة مبتكرة.

كما تصدر اليوم الرواية الأخيرة في سلسلة "Joubert Family Chronicles" (سجلات عائلة جوبير) لكيت موس بعنوان "Map of Bones" (خريطة العظام)، إلى جانب رواية "The Blue Hour" (الساعة الزرقاء) لبولا هوكينز، مؤلفة رواية "The Girl on the Train" (فتاة القطار).

إصدارات موجهة للأطفال

لم يكن يوم "الخميس السوبر" مخصصًا للبالغين فقط، فقد شهد أيضًا إصدارًا جديدًا من سلسلة "إسكندر" للكاتبة A.F. Steadman بعنوان "Skandar and the Skeleton Curse" (إسكندر ولعنة الهيكل).

السلسلة التي تُعد من أكثر الكتب مبيعًا في أدب الأطفال، قد حصلت على أكبر سلفة مالية في تاريخ أدب الأطفال. هذا الجزء الجديد كان من أكثر الإصدارات المنتظرة لعشاق السلسلة.

مذكرات النجوم والسير الذاتية

يتزامن اليوم أيضًا مع إطلاق عدد من السير الذاتية لمشاهير عالميين. من بين هذه الإصدارات مذكرات المغني ريك أستلي والممثلة أليسون ستيدمان. كلا الكتابين يسردان قصصًا شخصية لمشاهير عاشوا تجارب فريدة ومثيرة. كما يتم الترقب لاحقًا هذا العام لإصدار مذكرات بيل وهيلاري كلينتون، وآل باتشينو، وشير، بالإضافة إلى مذكرات أليكسي نافالني التي كُتبت قبل وفاته، والتي يُتوقع أن تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الأدبية والسياسية.

أهم الإصدارات الروائية لهذا الخريف

ومن بين الإصدارات المنتظرة بشدة هذا الخريف، تأتي رواية "Gliff" للكاتبة علي سميث التي ستصدر في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وتعد جزءًا من مشروع يتألف من روايتين. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر إطلاق رواية "The Proof of My Innocence" (برهان براءتي) للكاتب جوناثان كو في 7 تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي تتناول أحداثًا تدور في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس.

وفي 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، سيُطلق أحدث أعمال الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي بعنوان "The City and Its Uncertain Walls" (المدينة وجدرانها غير المؤكدة).

الرواية، التي تُرجمت بواسطة فيليب غابرييل، تدور حول شاب يبدأ رحلة للبحث عن صديقته المختفية، ليجد نفسه في مدينة غامضة محاطة بجدران غير مرئية.

إقبال كبير على المكتبات

وصفت كيت سكيبر، مديرة العمليات في سلسلة مكتبات "ووترستونز"، هذا اليوم بأنه "واحد من أكثر الأيام إثارة في صناعة الكتب". وقالت لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "الخميس السوبر هو يوم استثنائي حقًا، حيث يتوافد القراء إلى المكتبات للحصول على أحدث الإصدارات، مما يجعله أحد أكثر الأيام ازدحامًا في السنة". وأضافت أن هذا اليوم يشكل بداية موسم حافل بالقراءة، حيث يستعد القراء لاقتناء الكتب الجديدة مع اقتراب فترة الأعياد.

أعدت إيلاف التقرير عن صحيفة "الغارديان".

التقرير الأصل على هذا الرابط.