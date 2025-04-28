إيلاف من القاهرة: حذرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الاثنين من حصول مصر على غواصات صينية متطورة.

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع الصين لشراء غواصات من طراز 039A، وهي غواصات تعمل بالديزل والكهرباء بنظام دفع مستقل متقدم (AIP) يسمح لها بالبقاء تحت الماء لفترات طويلة.

من جانب آخر، حذر موقع "نزيف نت" الإخباري الإسرائيلي في تقرير منفصل من مفاوضات تجريها مصر لشراء غواصات هجومية متطورة للغاية من فرنسا، قائلاً إنها قد تقلب موازين القوى في المنطقة.

ونقل الموقع العبري عن مصادر مطلعة أن القاهرة تتخذ خطوة نوعية نحو تحديث قدراتها البحرية عبر مفاوضات جارية مع باريس لشراء غواصات فرنسية من طراز سكوربين، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات البحرية المصرية.

وفي سياق متصل، كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري والبحري بين البلدين خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، مع تركيز خاص على استكمال صفقة غواصات سكوربين الفرنسية الصنع.

يذكر أن غواصات سكوربين التي طورتها البحرية الفرنسية تعد من بين أكثر الغواصات التقليدية غير النووية تطوراً في العالم، حيث تتمتع بقدرة على العمل تحت الماء لمدة تصل إلى 80 يوماً متواصلاً، ومدى تشغيل يبلغ حوالي 8000 ميل بحري، بالإضافة إلى قدراتها الهجومية المتقدمة التي تشمل إطلاق صواريخ كروز وطوربيدات ثقيلة.

