إيلاف من الرباط: تشارك الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في فقرة "حوارات"، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 21، حول آخر أعمالها، الفيلم الوثائقي "ماريا كالاسمونيكا بيلوتشي: اللقاء" للمخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، الذي يعرض في "القارة الحادية عشرة"، إحدى أهم فقرات المهرجان، الذي ينظم في دورة هذه السنة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل.



مشهد من فيلم ماريا كالاس مونيكا بيلوتشي اللقاء

ويستكشف فيلم ديموليتساس حياة وإرث مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس التي جسدتها مونيكا بيلوتشي؛ إذ يلج المشاهد، من خلال مذكرات حميمة ورسائل مؤثرة وصور نادرة لم يسبق عرضها من قبل، عالم كالاس، منذ بداياتها البسيطة في نيويورك إلى أن حققت المجد في المسارح العالمية.

ويتناول الفيلم فترتين مختلفتين: الفترة التي بلغت فيها كالاس ذروة الشهرة في مسارها الفني الحافل، والفترة المعاصرة، حيث لا يزال صدى صوتها الذي أسر الملايين يتردد إلى اليوم.

ويقوم جوهر هذا العمل الإبداعي،على حوار حاسم بين امرأتين - كالاس وبيلوتشي - يجمعهما التفاني والوفاء للفن، رغم اختلاف مساراتهما. هو لقاء بين الماضي والحاضر يكشف عن الروح الإنسانية الكامنة وراء الأسطورة، ويحتفي بفنانة استطاعت أن تحول ألمها إلى جمال ومجد خالدين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في قاعة متحف إيف سان لوران، يوم أول ديسمبر المقبل بحضور المخرج يانيس ديموليتساس، يليه الحوار المبرمج مع مونيكا بيلوتشي.



ملصق فيلم "ماريا كالاس مونيكا بيلوتشي: اللقاء"