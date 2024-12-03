إيلاف من الرباط: توفي الثلاثاء، بالدار البيضاء، الفنان المغربي مصطفى الزعري، عن سن يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عقب مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الفن والإبداع ، كما جاء في رسالة تعزية من محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أسرة وأصدقاء ومحبي الراحل في الساحة الفنية المغربية.

ويعد الزعري من الوجوه التي كان لها حضور في المشهد الفنيالمغربي، منذ بداية من سبعينيات القرن الماضي، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.

ولد الزعري في 5 نوفمبر 1945 بالدار البيضاء، حيث نشأ وترعرع، قبل أن يلج عالم التمثيل من باب الممارسة وليس من باب التكوين، حيث استطاع أن يجعل من موهبته في السخرية والدعابة قنطرته نحو الشهرة، فكوّن مع الراحل مصطفى الداسوكين ثنائيا ساخرا سطع نجمه خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وفضلا عن المسرح، فرض الزعري حضوره في التلفزيون، حيث شارك في أعمال عديدة، بينها "ستة من ستين" و"سعدي ببناتي". كما له حضور في مجال السينما، حيث شارك في عدد من الأفلام المغربية والأجنبية.