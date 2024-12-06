إيلاف من مراكش: أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته ال21، الخميس، عن المتوجين بجوائز الدورة السابعة من "ورشات الأطلس"، التي تواصلت منذ أول ديسمبر الجاري، وناهزت قيمتها الإجمالية 126 ألف يورو .

وقررت لجنة التحكيم الخاصة بالمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المكونة من غريغوار مولان، وهو مسؤول مبيعات دولية، وجيونا نازارو، وهو مدير فني بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ومليكة رباح الله، وهي مديرة بمهرجان هامبورغ السينمائي الدولي، تتويج مشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى (مصر) من إنتاج سوسن يوسف (مصر) بجائزة قيمتها 25 ألف يورو؛ ومشروع فيلم "وقائع زمن الحصار" لعبد الله الخطيب (فلسطين) من إنتاج صلاح إسعاد (الجزائر) بجائزة قيمتها 20 ألف يورو، ومشروع فيلم "نجوم الأمل والألم" لسيريل عريس (لبنان) من إنتاج جورج شقير (لبنان) بجائزة قيمتها 10 آلاف يورو، ومشروع فيلم "باردي" لتالا حديد (المغرب) من إنتاج عبد المنعم الجريب (المغرب) بجائزة قيمتها 5 آلاف يورو.



جيف نيكولز

وتوجت لجنة التحكيم الخاصة بالمشاريع في مرحلة التطوير، المكونة من المخرجة وكاتبة السيناريو ياسمين بنكيران، والمنتجة درة بوشوشة، والمنتج فيليب بوبر، مشروع فيلم "الأميرة تيني" لفابيان داو (بوركينا فاسو) من إنتاج مصطفى سوادوغو (بوركينا فاسو) بجائزة قيمتها 30 ألف يورو ، ومشروع فيلم "محظوظة" لليندا لو (السنغال) من إنتاج ديدار دوميهري (فرنسا) بجائزة قيمتها 20 ألف يورو، و مشروع فيلم "سمير، جاسوس رغما عنه" لشارلوت رابات (سوريا) من إنتاج كورالي دياس (فرنسا)،ومشروع فيلم "هنا يرقد" لمولي كاني (السنغال) من إنتاج ليونيل ماسول، بولين سيجلاند (فرنسا) ونكانيي سانخي (السنغال) بجائزة قيمتها خمسة الاف يورو لكل منهما.

أما جائزة أرتيكينو" الدولية، التي تمنحها القناة التلفزيونية الفرنسية - الألمانية، فقد منحت لمشروع الفيلم في مرحلة التطوير "أليكانتي" للينا سوالم (الجزائر)، من إنتاج عمر القاضي (لبنان) ونادية تورينتسيف (فرنسا).

وعرفت دورة هذه السنة من ورشات الأطلس، التي هي برنامج للصناعة السينمائية مخصص للمهنيين المغاربة، والعرب والأفارقة، حضور 340 مهنيا دوليا، من أجل مجموعة مختارة تتكون من 27 مشروعا وفيلما، يحملها جيل جديد من السينمائيين المغاربة، العرب والأفارقة.

واستفاد، في دورة هذه السنة، 17 مشروعا في مرحلة التطوير، و10 أفلام في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج قادمة من 13 بلدا، إضافة إلى عشرة مشاركين في منصة الأطلس وعدد من المهنيين المغاربة، من مواكبة خاصة قبل أو خلال فترة انعقاد المهرجان؛ فيما تم تنظيم أزيد من 170 لقاء، منها 78 استشارة فردية.

وجمع البرنامج 32 مستشارا خبيرا في عدة تخصصات مثل كتابة السيناريو، تطوير الشخصيات، إدارة التصوير، الإنتاج، المؤثرات البصرية، المونتاج، الموسيقى التصويرية، وكذا التوزيع.كما شهد سوق الإنتاج المشترك لهذه الورشات عقد أزيد من 510 لقاء فرديا مع المخرجين والمنتجين المختارين، وهو ما يعتبر رقما قياسيا سجلته الورشات منذ إحداثها.

ودعمت ورشات الأطلس على مدى دوراتها السابقة، 152 مشروعا وفيلما سينمائيا، منها 60 مشروعا وفيلما مغربيا. كما تم، في السنوات الأخيرة، اختيار العديد من الأفلام التي استفادت من دعم ورشات الأطلس في أكبر المهرجانات السينمائية الدولية، مؤكدة بذلك دورها كمنصة رئيسية تحتضن المشاريع السينمائية في المنطقة.