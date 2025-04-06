إيلاف من الرباط: انطلقت، السبت، فعاليات الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة إلى غاية الأحد 20 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة فنانين من المغرب والبحرين وإسبانيا وسوريا ورومانيا وبلجيكا وبريطانيا.

وتخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشكيلية، وتشمل معارض وورشات فنية. كما تحتضن مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل)، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.



جانب من ربيعيات اصيلة 2024

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت، خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم على ثلاث دورات: دورة ربيعية، تخصص للفنون التشكيلية والمشاغل الابداعية؛ ودورة صيفية، تخصص لورشة الجداريات، ومشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل؛ ودورة خريفية، يتضمن برنامجها تنظيم ندوة تكريمية للراحل محمد بن عيسى مؤسس مؤسسة منتدى أصيلة في إطار فعالية "خيمة الابداع"، إلى جانب تنظيم ندوتين فنيتين بعنوان "الفن وسلطة التقنية" و"الفن المعاصر وأنظمة الدعم"، وندوة تكريمية تحت عنوان "عبد الكريم الوزاني والنحت المغربي المعاصر".

كما سيعرف الموسم تنظيم فعاليات أدبية وثقافية واستضافة عشرات الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسليم جائزتين: جائزة "تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي (الدورة 13)"، وجائزة "بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب (الدورة 8)".



جانب من ربيعيات اصيلة 2024

تجدر الإشارة إلى أنه جرى أيضا خلال الجمع العام الاستثنائي للمؤسسة، انتخاب حاتم البطيوي، أمينا عاما للمؤسسة خلفا لمؤسسها الراحل محمد بن عيسى، مبدع مواسم أصيلة الثقافية الدولية.