إيلاف من الرباط: انتخب الكاتب الصحافي حاتم البطيوي، السبت، أمينا عاما لمؤسسة منتدى أصيلة، خلفا لمؤسسها ومبدع مواسم أصيلة الثقافية الدولية، الأستاذ محمد بن عيسى، الذي وافته المنية يوم 28 فبراير الماضي.جاء ذلك خلال جمع عام استثنائي خصص لانتخاب أمين عام جديد للمؤسسة.



حاتم البطيوي إلى جانب الراحل محمد بن عيسى خلال

إحدى فعاليات موسم أصيلة الثقافي السابقة

وكان أعضاء المؤسسة قد عبروا، خلال الجمع العام عن خالص شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس على رسالة التعزية التي بعث بها إلى عائلة الفقيد محمد بن عيسى، والتي كان لها الأثر الكبير عليهم وعلى أعضاء المؤسسة وسكان المدينة.

وخلال الجمع العام، جرت الإشارة إلى الاستعدادات بشأن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين الذي سينظم هذه السنة على ثلاث دورات: دورة ربيعية تخصص للفنون التشكيلية، وذلك من 05 إلى 20 أبريل المقبل، وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب والخارج؛ ودورة صيفية تخصص لورشة الجداريات، وذلك من 29 يونيو إلى06 يوليوز المقبلين. كما تحتضن هذه الدورة مشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل. وتخصص الدورة الثالثة، الخريفية للندوات وتنظم من 19 شتنبر إلى 10 أكتوبر المقبلين.

والبطيوي من مواليد أصيلة في 18 يونيو 1966، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بها. وهو حاصل على اجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط عام 1989.

وكان البطيوي قد انخرط في عضوية جمعية المحيط الثقافية منذ عام 1979، وهي الجمعية التي أصبح اسمها لاحقا مؤسسة منتدى أصيلة، قبل أن يصبح مكلفا بالعلاقات مع الإعلام في المؤسسة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تدبير الفعاليات الثقافية والفنية للموسم.

وعمل البطيوي في بداية مشواره الإعلامي صحافيا متدربا في جريدة "الشرق الاوسط" بمقرها في لندن لمدة سنة (1989 -1990)، ثم مراسلا للصحيفة في الرباط (1990 - 1996). وخلال الفترة ذاتها عمل مراسلا لراديو " إم بي سي إف أم" في المغرب.

وفي عام 1996، انتقل إلى لندن للعمل في المقر المركزي لجريدة "الشرق الاوسط"، وظل هناك حتى عام 2004، تاريخ تعيينه مديرا لمكتب الشركة السعودية للأبحاث والنشر ومسؤول تحرير "الشرق الأوسط" في الرباط.

وفي عام 2009 عاد مجددا إلى المقر المركزي للصحيفة في لندن، حيث عمل محررا لشؤون المغرب العربي في "الشرق الأوسط"، ثم رئيسا للقسم السياسي فيها، وفي الوقت ذاته ممثلا رسميا غير مقيم لجريدة العرب الدولية في المغرب (2009 - 2014)، فمديرا لمكتب "الشرق الأوسط" في الرباط من جديد.

وحصل البطيوي في العام 2014 على وسام رفيع من جلالة الملك محمد السادس، هو وسام "المكافأة الوطنية من درجة ضابط".

وصدر للبطيوي كتاب "نصف قرن تحت مجهر السياسة"، وهو عبارة عن مذكرات للأستاذ عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، نشرت، قبل ذلك، في شكل حوارات بصحيفة "الشرق الأوسط".

وأجرى البطيوي عدة حوارات سياسية مع العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.