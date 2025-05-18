إيلاف من لندن: صدرت حديثاً للشاعر الكوردي السوري، إدريس سالم، عن دار "نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب"، في هولندا، مجموعة شعرية بعنوان "مراصدُ الروح"، ضمت (23) قصيدة شعرية، جميعها تتحرك في فضاء قصيدة النثر.

توزعت القصائد على (120) صفحة من القطع المتوسط، وسالم ينحو في مساره الشعري باتجاه البحث عن طرق مغايرة للتعبير عن حساسيته إزاء الحالة السورية الجديدة والغريبة، فيما هو يحاول عبر مغامرته الشعرية استكشاف ذاته في فوضى الحياة المعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المجموعة الجديدة تكتسي حالة شعرية تمشي على الحافة، حيث تغوص الذات في مياه ذات متوجسة، تعيش صراعاتها وعزلتها واغترابها، فتنسج تفاعلاتها في واقع مريب وغامض ومستحيل عليه أن يفك نفسه من الفوضى.

وفي تصريح خاص يقول الكاتب لـ"إيلاف" إنَّ اللغة الشعرية تسلط الضوء على الذات، لتحاول رصد انعكاسات الإنسان السوري في مرآتها، حيث تبزغ المفارقة الأنطولوجية والأسئلة الوجودية: قلقة، متشظية، متقلبة، متنافرة، تمنح السؤال صيغته الإشكالية. فكما يقول الشاعر:

ماذا جرى لك

أيُّها المساءُ الدافئُ

من رمالِ كآبتِه؟

لم ترفضُني شريكاً؟

أأصابَك شيطانٌ أحمرُ بالخوف،

أم عفريتٌ ورديٌّ يركبُك؟

ما بالُك، مظلِماً

وأنا المزدحمُ بأشرعتِك وصواريك؟

ما بالُك كتوماً

وأنت – مَن كنْتُ أعتقدُ أنه مرآتي –

تطلِقُ كعَنَان الكَوَانينِ

ضجراً أسودَ

لأمسيَاتٍ مُجمّرةٍ؟

لربّما القبورُ وحدَها تفهمُ عُزلتك...

ويضيف سالم: "لقد ترعرعت وكبرت في كهوفي الباطنية، أؤمن بأن الكتابة قراءة في المجهول، هي كالعرّافين، تأويل لأحداث الكاتب الداخلية المتلاطمة مع حركة سير الكائنات في الآفاق الخارجية. الكتابة تمنحنا أحلاماً يمكننا أن نعتاش بها، ولو بشكل وهمي".

ويردف لـ"إيلاف": "الشعر كمان يقول الشاعر الإنجليزي الأميركي ت. إس. إليوت: 'تجاوز الخير والشرّ إلى موضوعات التنبؤ بالمناطق الواقعة في ما وراء القلق الوجودي'. وأنا أحاول إعادة إنتاج قذارة الحروب المسعورة في الشرق الأوسط، والتي يدفع ثمنها الإنسان المتمسك بالإنسانية والقيم الأخلاقية ومبادئ السلام، حروب لا زالت تغرقنا بمآسيها، وتعدم الوجود بقذارات حسيّة على الورق وداخل العرق. غيرّت أسماء تلك الحروب ووحدتها في كتاب أسميته مراصد الروح".



غلاف "مراصد الروح" غلاف "مراصد الروح"

يذكر أن إدريس سالم هو شاعر وكاتب كوردي سوري، مقيم في تركيا. من مواليد قرية بُورَاز التابعة لمدينة كوباني الكوردية السورية. عمل مدرّساً للغة العربية، إلى جانب هوايته كمحرّر لعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية. هو محرّر وعضو في موقع وجريدة "سبا" الثقافيّة، ومدير "مكتبة فيرمين للكتاب" في تركيا.

يعتبر كتاب "جحيمٌ حيٌّ" أول عمل أدبي له في الشعر، صدر طبعته الأولى عن دار فضاءات للنشر والتوزيع (تموز - يوليو 2020)، والطبعة الثانية عن دار الدراويش للنشر والترجمة (أيلول - سبتمبر 2022)، والطبعة الثالثة عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب (كانون الثاني - يناير 2025)، أما كتاب "مراصدُ الروحِ" فهو ثاني عمل أدبي، يصدر بطبعته الأولى، عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب (أيّار - مايو 2025).