عَاشِقُونْ
لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونْ
أَنَّ نَهْرَ اَلْعِشْقِ أَعْمَى
وَهُوَ قَدْ يُفْضِي إِلَى بَحْرِ جُنُونٍ
*************************
عَاشِقُونْ
ضِيَّعُوا أَحْبَابَهُمْ
حِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونْ
كَذَّبُوا مَا سَمِعُوا
عَنْ حِكَايَاتِ فَلَنْتَايِنَ،
عَنْ مَجْنُونِ لَيْلَى
ثُمَّ رَاحُوا يَعْزِفُونْ
دُونُ أَنْ يَسْمَعَهُمْ
أَحَدُ يَرْنُو لَهُمْ
يَسْأَلُونْ
أَيْنَ مِنْ نَعْشَقُهُمْ؟
هَلْ تَوَارَوْا كُلُّهُمْ
دُونَ أَنْ نُبْصِرَهُمْ؟
*************************
عَاشِقُونْ
لَمْ يَعُودُوا يَثِقُونْ
بِاَلَّذِي قِيلَ عَنْ اَلْحُبِّ
وَمَا قَدْ يَدْعُونْ
.............................................
.............................................
كَمْ سَيَبْقَى اَلْعَاشِقُونْ
يَهْرِفُونْ
بِاَلَّذِي لَا يَفْعَلُونَ؟
