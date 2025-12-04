تعادل الحزن الذي لا زمني

سنين عمري والطريق

والنائبات تقادمتْ سر البلية في الدليل

فما نفضتُ تعهدي

ولا الملامة حاجزاً كانتْ،

ومعبري هو السليم

وقسوت حتى النزف من صبري الكظيم

فقال لي عقلي نديماً هائماً

يا لوعة القلب ومن فرط التباعد من نديم

أهو الذي كان العلامة والظهور؟

مبشراً سر القيامة في العبور

شرط الملامة أن تكون مرافقاً

مسائلاً نفسي ومن بؤسي شحيح

ــــ ما لي أراني غائباً عن الطواف ؟

ــــ ما لي أراني مبحراً دون شراع ؟

وطيب القلب الطباع

منغمساً حتى النخاع

أُعالج الوضع الدفاع

متحسراً على البقاع

في سحرها اللماع

وفلة التقطير سهم الموجعات

وبي الحنين تجانس التصوير

مراده اللوز وحلو الموصلات

اصررت من وجعي عليكْ

رضعت المر منه النائبات

زمنُ الذي وضع الخريف على الرصيف

وبدل الثوب الشتاء

وتفرداً راح على مضض القبول قسراً والخطوب

لساعة التفسير ما معنى الحياة

كأنه التسفير بلا وجود

سيان عندي في تباعد العد المسافات الطِوال

ففي البقاع رؤية الأنواع

وفي مسالك الأنواع من رئات

متنافسات مُعَلقات

متخالفات مقنعات

والطول أقصر ان تريد المُخرجات

ارقامها البله السقيم

في وصفها العقيم

بالذات من غرابة

فتلامس الموجود من تلك الملامح والتقارب في السبات

فعلى مراتبها تلك الحقوق

ولي حكم الاطاعة مجبراً متسامياً

اضمك من شوق يحاسبني

بين القطيعة والتمازج ظاهراً

إلا الحقيقة في التداخل من عشقٍ الوذ به

حلمٌ ليوقظني، ليلٌ بهيمْ

وعسعس الحلم القديم

فن الحصول على التداول والتفاهم والقبول

ما كنت يوما شاكياً بعدي من الأقارب والصحاب

وبقيت شدواً في المصاعبِ واللغات

ما زلت مرتهناً لصهوة العشق الثبات

وهناك نجوى في الضجيج وفي السكات

ماذا يعنُ عليّ من عسر الملامة والفضول

حتى طلبت الصبر من صبرٍ بخيل

وقضيت من وجع الزمان تفردي بالعاثرات

ونظرت خاتمة المطاف الى القضاء

حلمي سيبقى ساطعاً كل الجهات

وأرى السبيل مؤاتيا حلواً إذا قام الاصول

ورضيتُ من عسري تسامحاً للرقباء المختفين

"وَلَأَحمِيَنَّ النَفسَ عَن شَهَواتِها

حَتّى أَرى ذا ذِمَّةٍ وَوَفاء"**

وارى الوفاء تلازماً وتقارباً

متجسدا حلو الصفات

متوسدأ حق التطابق والصواب!

حلمي وحلم الحالمين في صدق المواقف والوفاء

ــــــــ

** عنترة بن شداد العبسي (525م – 608م)، فارس وشاعر، وأحد أصحاب المعلقات. وُلد في نجد لأب عربي (شداد العبسي) وأم حبشية (زبيبة)