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زوريخ (سويسرا): ستعرض لوحة لبيكاسو للبيع على شكل أصول رقمية بتقنية سلسلة الكتل شبيهة بالحصص، بحسب ما أعلن مصرف "سيغنوم" السويسري المتخصص في الأصول الرقمية.

وتعود هذه اللوحة الزيتية التي تحمل اسم "فتاة معتمرة قبّعة" والممتدّة على 65 سنتمترا طولا و54 عرضا للعام 1964. وقد قدّرت قيمتها بحوالى أربعة ملايين فرنك سويسري (3,6 ملايين يورو)، وفق ما جاء في بيان هذا المصرف الذي يتّخذ في زيوريخ مقرّا له.

وهي تطرح للبيع في سياق شراكة مع الصندوق الأميركي "أرتيموندي" المتخصص في الاستثمارات في مجال الفنون.

ومن شأن بيعها على شكل حصص شبيهة بالفيش بتقنية سلسلة الكتل أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة وأيضا بمقايضة حصصهم والتفاوض عليها كما الحال في البورصة في سياق سوق موازية تتولى فيها "سيغنوم" التنسيق بين الباعة والشراة.

المداولات بالفرنك السويسري

وستطرح هذه الحصص للبيع بسعر خمسة آلاف فرنك سويسري على أدنى تقدير، بحسب ما أفاد هذا المصرف الخاضع لرقابة الهيئة الناظمة للأسواق في سويسرا (فينما). وستجرى المداولات بالفرنك السويسري بواسطة فيش صادرة عن "سيغنوم" مقرونة بعملات ثابتة.

وستوضع اللوحة في مستودع يخضع لحراسة مشددة مخصص للأعمال الفنية.

ويسعى المصرف المتخصص في العملات المشفرة من خلال عملية البيع هذه إلى "توفير فرص استثمار جديدة فريدة من نوعها وفي متناول الجميع" في مجال الأعمال الفنية، وفق ما قال مؤسس البنك ومديره التنفيذي ماتياس إمباخ في بيان.

غير أن عملية البيع هذه تبقى راهنا حكرا على الاختصاصيين والمستثمرين المؤسسيين.