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فيينا: تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الانتاج اجتماعا الأحد، وفق ما اعلنت منظمة أوبك بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية تموز/يوليو.
ويعقد اجتماع تحالف "اوبك بلاس"، وابرز اعضائه السعودية وروسيا، الاحد في الساعة 10,00 ت غ عبر تقنية الفيديو، وفق ما اوردت امانة أوبك التي مقرها في فيينا في بيان.
وكان أعضاء التحالف ال23 الغوا اجتماعا مقررا في الخامس من تموز/يوليو يهدف الى تجاوز المأزق على صعيد مستويات إنتاج النفط الخام.
زيادة الإنتاج
وبداية ايار/مايو، بدأت المجموعة بزيادة إنتاجها بعدما خفضته العام الفائت لدعم اسعار النفط خلال الازمة.
ولكن في بداية تموز/يوليو، لم يتوصل أعضاء المنظمة ال13 وحلفاؤهم العشرة (اوبك بلاس) الى اتفاق على نسبة الانتاج اعتبارا من آب/اغسطس.
وفي صلب المناقشات اقتراح بزيادة الانتاج بواقع 400 الف برميل يوميا وذلك بين آب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر.
لكن خلافا بين الإمارات العربية المتحدة وبقية المجموعة حال حتى الآن دون التوصل الى تسوية.
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