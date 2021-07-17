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فيينا: تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الانتاج اجتماعا الأحد، وفق ما اعلنت منظمة أوبك بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية تموز/يوليو.

ويعقد اجتماع تحالف "اوبك بلاس"، وابرز اعضائه السعودية وروسيا، الاحد في الساعة 10,00 ت غ عبر تقنية الفيديو، وفق ما اوردت امانة أوبك التي مقرها في فيينا في بيان.

وكان أعضاء التحالف ال23 الغوا اجتماعا مقررا في الخامس من تموز/يوليو يهدف الى تجاوز المأزق على صعيد مستويات إنتاج النفط الخام.

زيادة الإنتاج

وبداية ايار/مايو، بدأت المجموعة بزيادة إنتاجها بعدما خفضته العام الفائت لدعم اسعار النفط خلال الازمة.

ولكن في بداية تموز/يوليو، لم يتوصل أعضاء المنظمة ال13 وحلفاؤهم العشرة (اوبك بلاس) الى اتفاق على نسبة الانتاج اعتبارا من آب/اغسطس.

وفي صلب المناقشات اقتراح بزيادة الانتاج بواقع 400 الف برميل يوميا وذلك بين آب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر.

لكن خلافا بين الإمارات العربية المتحدة وبقية المجموعة حال حتى الآن دون التوصل الى تسوية.