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نيويورك: سجّلت بوينغ أول أرباح فصلية منذ 2019 في ظلّ تعافي سوق الطيران التجاري، ما سيسمح للشركة بإلغاء عدد أقل من الوظائف مقارنة بخططها السابقة.

وأعلنت شركة الطيران العملاقة أرباحًا في الفصل الثاني من العام بقيمة 587 مليون دولار، مقارنة بخسارة بقيمة 2,4 مليار دولار قبل عام. ويعد الربح الأول الذي تسجّله الشركة منذ الفصل الثالث من العام 2019.