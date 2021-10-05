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إيلاف من الظهران: تعزيزاً لخطوط الامداد وتوطين الخدمات النفطية، أعلنت شركة سوافي الجزيرة (إحدى شركات التركي القابضة)، المتخصصة في تكنولوجيا حقول النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، عن خطوة استثنائية باستحواذها على الشركة الأميركية "نيوزكو الدولية لخدمات الطاقة والحفر التوجيهي".

ويُعتبر الحفر التوجيهي النهج الأكثر إنتاجية في بيئة التنقيب عن حقول النفط. ما يعني أن الاستحواذ سيتيح لشركة سوافي تقديم خدمات متخصصة لعملائها في تقنيات وحلول الحفر التوجيهي الأكثر ابتكاراً وذلك من خلال عمليات القياس أثناء الحفر والتي هي محصلة ابتكارات تمتلكها الشركة.





(رامي التركي الرئيس التنفيذي للتركي القابضة)

التركي



وصرح الأستاذ رامي التركي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ التركي القابضة بأن "قرار الاستحواذ على شركة نيوزكو الدولية كان منطقياً ليس فقط بسبب إنجازات الشركة فحسب. ولكن اليوم نحن ننقل الابتكار والخبرة في مجال الحفر التوجيهي إلى المملكة العربية السعودية، لنسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية انطلاقًا من التزامنا بأن نضيف قيمة اقتصادية. وترتكز هذه المرة على توطين الصناعة وتقنيات الحفر وسنستمر في استكشاف الفرص في القطاعات الواعدة."

وأضاف: "نبحث دوماً عن تحقيق النمو المستدام من خلال خلق القيمة الاقتصادية اليومية وتحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعنا والبيئة التي نعمل فيها. باختصار، نسعى إلى الاستثمار بمسؤولية."

وشرح أن "هذا الاستحواذ يأتي في سياق تعزيز شركة سوافي الجزيرة لنهجها في تعزيز المحتوي المحلي منذ سنوات ،" مع مطلع هذا العام أعلنا عن إطلاق عمليات تدشين مصنع سوافي بوريتس لصناعات المضخات الكهربائية الغاطسة بشراكة سعودية روسية في مدينة الملك سلمان للطاقى. واليوم نعلن عن الاستحواذ على إحدى أهم شركات الحفر التوجيهي في الصناعة البترولية، كما نتطلع في الأعوام القادمة إلى مزيد من عمليات الاستحواذ لدعم خطط توطين الصناعات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمار، إضافة إلى جهود سوافي الجزيرة المبكرة بالمساهمة في برنامح تعزيز القيمة المضافة اكتفاء الذي اطلقته أرامكو السعودية عام ٢٠١٥".

القشوري



بدوره طارق القشوري، الرئيس التنفيذي لشركة سوافي، علق قائلاً: "سرنا على وتيرة التغيير التي أحدثتها التكنولوجيا واحتياجات السوق المحلي للطاقة، ومن خلال شركة - سوافي نيوزكو - نُعلن استراتيجيتنا لدمج خدمات الحفر الموجه مع حلولنا التقنية عالية الأداء".

وأضاف: "من خلال سوافي نيوزكو سيكون بين أيدينا أكثر من تسع براءات اختراع تعزز المحتوى المحلي في مشاريع القياس أثناء الحفر (الميكانيكي والإلكتروني) إضافة إلى تكنولوجيا محركات الحفر الأفقي. وتخطط الشركة لخلق أكثر من 200 فرصة عمل حفر حول العالم على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

ويفتح هذا الاستحواذ لسوافي نيوزكو فرصا واسعة لنقل خبراتها إلى المملكة العربية السعودية من خلال سجل حافل من الإنجازات والذي يتسم بتنفيذ أكثر من عشرة آلاف بئر نفط في عدة دول حول العالم. كما أنها ستمتلك القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروع بكامل طاقته في وقت واحد لما تملكه من التكنولوجيا الخاصة والمناسبة والتي تسمح لها بالتوسع حيثما تحتاج خدمات الحفر.

وتتوقع الشركة زيادة عدد براءات الاختراع بشكل مطرد من خلال قسم الأبحاث والتطوير التابع لها خلال الفترة المقبلة.

كما سيساهم هذا الاستحواذ في توطين الخبرات العالمية في مجال خدمات الحفر و تقوية سلاسل التوريد من خلال مركز خدمات متكامل سيتم إنشاؤه في مدينة الملك سلمان للطاقة بالظهران في نهاية هذا العام. والذي يعد مقراً لشركة سوافي للمساهمة في زيادة كفاءة العمليات في مشاريع الحفر ورفع جودة العمليات وتحقيق رضا العملاء، ما سينعكس إيجاباً بخفض تكلفة العلميات.