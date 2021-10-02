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إيلاف من الرياض: أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عماد جاسم، أن اختيار بلاده ضيف شرف نسخة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، أتى لمد جسور التعاون مع السعودية، وتجسيداً حقيقياً للتواصل المعرفي-الثقافي الثنائي.

وقال في حديثه لـ "إيلاف": إننا نحاول التأكيد على أن الثقافة سوف تصبح سيدة المشهد بين البلدين، ونحن في العراق أبناء الثقافة التنويرية سنضع ركيزة الثقافة أساساً في خطوات التفاهم المستقبلية مع السعودية.

وأضاف: نريد إظهار الثقافة العراقية الحية، فالإعلام الغربي أو حتى العربي كان يظهر صورة غير مشرقة عن واقع التنوير العراقي. فنحن لا زلنا نكتب، ولا زالت بغداد متنوّرة وتنشر الأعمال الإبداعية إلى جانب الدراسات الفكرية، والنقدية، والصوفية.

وتابع: نحن نستضيف في كل يوم فعاليات ثقافية متنوعة. فبوادر التنوير استطاعت إيصال صورة جميلة عن العراق لدى السعوديين الذين يتابعون نشاطاتنا الثقافية بشغف. ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت لنا الفرصة لكسب عدد كبير من المثقفين السعوديين من فئة الشباب يتابعون أنشطتنا ويقرؤون ما نكتب.





(جانب من الجناح العراقي في معرض الرياض للكتاب)



ورأى أن الحضور الثقافي العراقي في معرض الرياض للكتاب فرصة للتعبير عن المشاعر الحقيقية، ويعزز التواصل مع الجانب السعودي، واصفاً الأمر بـ"الخطوة التي تشعل فتيل اللقاءات المثمرة".

وأوضح جاسم أنه يعتزم زيارة مجموعة مراكز بحثية، وجامعات سعودية أثناء إقامته في الرياض، من أجل تنظيم بروتوكولات عمل ناضجة وجادة. كما أبدى إعجابه الشديد بالدراسات النقدية التي يقدمها الباحثون السعوديون عن الإبداع العراقي.

يذكر أن وزارة الثقافة السعودية كانت قد اختارت "العراق" ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب في خطوة نحو تتويج العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تعزيز التعاون في المجالات التنموية كافةً، ولاسيما المجال الثقافي.