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إيلاف من الرياض: تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، دشن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم ، و سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي ، ممثلين لجمهورية العراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من معرض الرياض الدولي للكتاب.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل، و الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وأمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري ، ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر الدكتورة إيناس عبدالدايم ، و الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان ، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول شقيقة وصديقة.

واستهل الحفل بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسمياً من قبل سمو وزير الثقافة. تلا ذلك جولة وزير الثقافة مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم. ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.

وتنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك في يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمرٍ من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويُعدّ بمثابةِ نقطةِ الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدّمه من فرصةٍ مثاليةٍ لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلساتٍ حواريةٍ ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويستضيف المعرض ضمن فعالياته، فعالية "حديث الكتاب" التي تُقدّم نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدره الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

برنامج ثقافي وغنائي مصاحب لفعاليات المعرض

تبدأ اليوم الجمعة فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب، إذْ سيشهد مشاركة مجموعة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورشات العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

ويعطي المعرض تقدير خاص لرواد الأدب والفن أمثال محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب وعلي جواد الطاهر وواسيني الأعرج، والأمير خالد الفيصل، كما يشارك في فعالياته الدكتور عبد الله الغذامي، والمؤلف الأميركي جوردان بيلفورت، ومواطنه كريس غاردنر، وتقام أمسيات شعرية لشعراء من السعودية والعراق، وأمسيات موسيقية وفنية يشارك فيها الموسيقار المصري عمر خيرت، والعراقي نصير شمة ، والمطرب العراقي سعدون جابر.

والبرنامج الثقافي هذا العام يولي اهتمام خاص بضيف الشرف للمعرض العراق. ويقام عدد من الندوات والأمسيات الشعرية، يشارك وزير الثقافة العراقي في لقاء بعنون: «الثقافة وبناء الدولة»، بالإضافة لندوة عن «موروث الفن العراقي»، وندوة أخرى بعنوان: «مدن آثارية (أور، بابل، النمرود)»، كما يلتقي جمهور الأدب مع ندوة عن «عوالم الشاعر محمد مهدي الجواهري الإنسانية والأدبية»، تشارك فيها ابنته الدكتورة خيال محمد الجواهري، وندوة عن بدر شاكر السياب بعنوان: «غابات النخيل، جولة في حياة بدر شاكر السياب وشعره»، تشارك فيها ابنته آلاء بدر السياب. وندوة عن الناقد العراقي الدكتور علي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب السعودي، بالإضافة لعدد من الأمسيات الشعرية والفنية.

وتوزع البرنامج الثقافي للمعرض على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها أمسيات «حديث الكتاب» التي سيُستضاف فيها تسعة من المؤلفين السعوديين والعرب والعالميين للحديث عن تجاربهم في الكتابة والتأليف، وهم: الأمير تركي الفيصل، والشيخة هند القاسمي، والرحّالة والمؤلف السعودي عبد الله الجمعة، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن العتوم، والمؤلف الأميركي جوردان بيلفورت، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والطاهي والمؤلف الأميركي ماركو بيير وايت، والمؤلف الأميركي كريس غاردنر صاحب الكتاب الشهير «السعي نحو السعادة».

فيما سيتحدث في المسار الثاني «لقاءات ثقافية» أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من خلال 36 ندوة ومحاضرة تقام على مدى أيام المعرض العشرة.

أما المسار الثالث فسيخصص لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين ورموز خدموا الثقافة العربية، بينهم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي سيُكرّم من قبل معهد العالم العربي بباريس في حفل كبير يحتضنه المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة للثقافة العربية..

وإلى جانب ذلك ينظم المعرض أكثر من 60 ورشة عمل متعددة المشارب والاتجاهات الثقافية، يقدمها أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية متنوعة، من بينها ورش عن الكتابة والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح وفنون الطبخ وغيرها من المجالات، تشمل ورشاً عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، ومراحل تأسيس الوكالة الأدبية، ودور وامتيازات الوكيل الأدبي، والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن للفلسفة أن تتعلمه من الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميك والمانجا. إضافة إلى ورش في فنون الطبخ يقدمها طهاة مشهورون.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالفنون الإبداعية في «جادة الثقافة» التي ستحتضن تفعيلات ثقافية متنوعة في 16 منصة على امتداد «واجهة الرياض»، كما يقدم المعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أربع أمسيات غنائية وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبد الرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية تجمع الموسيقي العراقي نصير شمة بمواطنه المطرب القدير سعدون جابر، فيما ستتناول الأمسية الرابعة الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر الراحل الأمير عبد الله الفيصل لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما من نجوم الأغنية العربية، وإلى جانب ذلك، يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة عرضاً موسيقياً بعنوان «عالم هانز زيمر»، ومسرحية للأطفال بعنوان «جزيرة الكنز»، ومسرحية الأطفال أميرات ديزني التي ستقام في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، ومن المقرر أن يستقبل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً.