قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إعلان تحريري

مع التطور الهائل الذي يواكب العصر الحالي أصبح بإمكان أي شخص تعديل الفيديو والصور بواسطة الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، حيث أصبح الآن هناك أجهزة هواتف تمتلك كاميرات عالية الجودة كما لو كان المستخدم يستعين بكاميرا حقيقية.

ولا شك أن أغلب الصور والفيديوهات بشكل عام تحتاج إلى إجراء عليها بعض التعديلات مثل تغيير الألوان وإضافة بعض التأثيرات وقص أجزاء من الفيديوهات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم واحد من أفضل برامج تحرير الفيديو Wondershare Filmora.

برنامج Wondershare Filmora

برنامج تحرير الفيديو Filmora هو برنامج تعديل الفيديو للكمبيوتر حيث تم تزويد هذا البرنامج بالعديد من الأدوات التي تمكّنه من عمل تعديلات على الفيديوهات ودمجها مع بعض بعضها البعض بطريقة سهلة وبسيطة.

برنامج تعديل الفيديو Filmora أحد البرامج التابعة لشركة Wondershare الشهيرة والمعروف عنها أنها تقدم أفضل البرامج التقنية.

يستخدم الكثير من الاشخاص برنامج Filmora أثناء عمل تعديلات على الفيديوهات العادية وذلك بغرض مشاركتها مع الاصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدامها لأي غرض آخر.

من خلال تنزيل برنامج Filmora تستطيع عزيزي القارئ تعديل جميع الفيديوهات أو الصور التي ترغب في تعديلها في وقت قصير وبالتالي التمكن من إنجاز المهام المطلوبة منك بكفاءة عالية.

ومن وظائف هذا البرنامج أيضاً أنه يستطيع تجميع عدد من الصور وتحويلها إلى فيديو قصير ورائع مما يجعلك تتمكن من الاحتفاظ بذكرياتك، هذا بجانب أنه يمتلك خاصية كتم الصوت من الفيديو مع السماح لك بإضافة أي صوت موسيقي آخر.

ليس هذا وحسب برنامج تحرير الفيديو Filmora يتيح لمستخدميه التحكم أثناء تحرير الفيديوهات بحيث يمكنهم مشاهدة الفيديوهات عقب التعديل ومراجعتها قبل الحفظ أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مميزات برنامج تعديل الفيديو Filmora

تتنوع المزايا والاستخدامات التي توجد ببرنامج Filmora ومن أهمها ما يلي:

برنامج Filmora اشهر برامج تحرير الفيديوهات في العالم، وذلك بفضل أدواته الرائعة والبسيطة والتي تجعل منه برنامج قوي وسط الساحة، هذا بجانب قدرته الخارقة في التأثير على الفيديوهات.

يتمتع هذا البرنامج بواجهة مستخدم بسيطة للغاية مما يسهل على جميع فئات المجتمع استخدامه بدون أي تعقيدات، الأمر الذي يجعله مناسب للغاية مع المبتدئين في مجال التحرير والمونتاج.

وعلى الرقم من البساطة التي يتمتع بها البرنامج إلا أنه يمتلك أدوات قوية وإبداعية، وبلا شك يمكن استخدامه في عمل تعديلات على المونتاج بطريقة سهلة للغاية ومتطورة.

وبذلك يُعتبر برنامج Filmora أفضل برنامج تعديل فيديو ومتميز عن البرامج أخرى المشابهة بسهولة الاستخدام والمرونة والسرعة أثناء عمل تعديلات للفيديوهات.

من خلال استخدامك لهذا البرنامج يمكنك إجراء عملية تعديل على الفيديو بشكل كلي، وذلك بفضل استخدام أدواته الرائعة والقوالب المساعدة بحيث تستطيع الحصول على الفيديو المعدل وكأنه جديد تماماً.

كذلك يتميز برنامج Filmora في الاحتفاظ بالجودة والكفاءة العالية للفيديوهات وذلك عقب عملية التعديل، أضف إلى ذلك إلى وجود خاصية مشاركة الفيديوهات بطريقة مباشرة على أغلبية مواقع السوشيال، أو الاحتفاظ بها على جهازك الخاص.

ومن ضمن المزايا لهذا البرنامج الرائع أنه يستطيع بفض أدواته المساعدة كتم الصوت الأصلي للفيديوهات ومن ثم إدخال موسيقي أو أي صوت آخر، أضف إلى ذلك القدرة على تنقية الفيديو من أي صوتيات أخرى مزعجة.

وتتنوع التأثيرات والفلاتر التي يمكن الاستعانة بها أثناء إجراء تعديلات على الفيديو بغض النظر عن وجود قوالب مصممة بشكل إبداعي منها الثابت والمتحرك.

امكانية إجراء تعديلات على الصور المختلفة وعمل من ألبوم الصور فيديو مصمم بشكل احترافي.

يدعم برنامج Filmora العديد من اللغات وعلى رأسها اللغة العربية واللغة الانجليزية.

يتميز برنامج Filmora أيضاَ بتواجد خاصية الشاشة الخضراء ، فيما يعرف بخاصية Video Stabilizer ( تغيير الخلفيات للصور بدون التأثير على الأجسام

الموجودة بالصورة) والتي تُعتبر أحد أبرز التقنيات الحديثة التي يستخدمها المحررين

للفيديوهات والصور.

تُعتبر تقنية Video Stabilizer أو الشاشة الخضراء من الخواص التي تجعل برنامج Filmora فريد من نوعه ومميز عن باقي البرامج الاخرى.

كما يمكن من خلال استخدام برنامج Filmora القدرة على تحويل صيغة الفيديو المراد تعديله إلى أكثر من صيغة مختلفة، والتي من أشهرها AVI، MP4.

امكانية تفريغ الصوت الموجود داخل الفيديو وتحويله إلى ملف صوتي وفقاً لصيغة MP3، وبالتالي يمكنك استخدام هذه الميزة في تفريغ فيديو لمحاضرة عملية مثلاً إلى ملف صوتي.

كيف يتم استخدام برنامج تحرير الفيديو Filmora

أشرنا سابقاً أن هذا البرنامج يُعتبر افضل برنامج تعديل فيديو وذلك بفضل أدواته الرائعة ومزاياها التي لا حصر لها، وفيما يلي من نقاط نوضح لك عزيزي القارئ كيفية استخدام البرنامج بالطريقة الصحيحة:

عقب تثبيت برنامج Filmora على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتم الذهاب إلى واجهة البرنامج الرئيسية.

عقب اختيار الطريقة المراد العمل بها أثناء التعديل نقوم بالضغط على خيار استيراد ملفات الوسائط هنا ، ومن ثم تحميل الفيديوهات والصور المراد تحريرها.

وأخيراً يتم إجراء التعديلات بواسطة الاستعانة بأدوات والقوالب الخاصة والتأثيرات بالبرنامج، وإضافة ما يراه المستخدم مناسب لعمل مونتاج.

وفي النهاية ننصحك عزيزي القارئ بضرورة تنزيل برنامج Wondershare Filmora الرائع والذي يُعتبر افضل برنامج تعديل فيديو بفضل المزايا الكثيرة التي يتمتع بها والتي من أبرزها ميزة الشاشة الخضراء، هذا بجانب توافر العديد من القوالب الجاهزة التي يمكنك الاستعانة بها أثناء عمل تحرير الفيديوهات المختلفة، كما يتميز البرنامج بسهولة الاستخدام وبالتالي يُنصح بهذا البرنامج دائماً للمبتدئين في تعلم المونتاج وتحرير الافلام. والآن يوجد خصم لـ Filmora لا ينبغي تفويتها.