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هرتسليا (إسرائيل): بدأت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الإسرائيلية BBB منذ أيام توفير برغر نباتي يعدّه روبوت، مراعياً تفضيلات الزبائن في ما يتعلق بدرجة طهوه والمكوّنات التي يتألف منها.

وقالت رايتشيلي فايزمان، الرئيسة التنفيذية لشركة SavorEat الإسرائيلية الناشئة المتخصصة في إنتاج بدائل اللحوم والتي تقف وراء هذه الفكرة، إنها "المرة الأولى تصنع فيها آلة تلقائياً وجبة برغر بحسب تفضيلات الشخص".

وأوضحت أن بإمكان كل شخص من خلال تطبيق خاص أن يختار كمية البروتينات النباتية أو الدهون التي يرغب في أن تحويها شريحته، وكذلك أن يحدد حجمها أو درجة طهوها.

ويستطيع "الشيف الآلي"، وهو روبوت بحجم فرن كبير، أن يصنع في الوقت نفسه ثلاث شرائح مختلفة.

وشرحت فايزمان التي أسست شركتها عام 2018 مع أستاذين من الجامعة العبرية في القدس أن الطاهي الآلي يمزج مكونات عدة كالفول والبطاطا والحمص لتشكيل شريحة "يشبه ملمسها اللحم الحقيقي". وأشارت إلى أن المزيج يطهى في دقائق معدودة.

احتياجات النباتيين

أما الرئيسة التنفيذية لمجموعة BBB أهوفا تورجمان فأوضحت أن الجديد يتمثل في أن الزبون يختار المكونات ويعدّ الروبوت الشريحة من دون أن يلمسها أي شخص ثم توضع يدوياً بين شريحتين من الخبز.

ويباع هذا البرغر المبتكر لقاء نحو 60 شيكلاً (19 دولاراً) شاملاً البطاطس المقلية والمشروب في فرع الشبكة بمدينة هرتسليا، بالقرب من تل أبيب.

وقالت تورجمان "نأمل في أن نلبي بذلك احتياجات النباتيين" وأولئك الذين يأكلون اللحوم أحياناً.

وأشارت SavorEat إلى أن نحو 5 بالمئة من سكان إسرائيل يقولون إنهم نباتيون، ملاحظة أن سوق بدائل اللحوم آخذة في الازدهار.

وكشفت رايتشيلي فايزمان أنها تعتزم توفير كبسولات منزلية تنتج الطعام في المستقبل، تماماً كالكبسولات الخاصة بآلات إعداد القهوة.