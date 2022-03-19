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واشنطن: أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي السبت أن المجلس التنفيذي للمؤسسة سيجتمع الجمعة المقبل لمناقشة اتفاق مع الأرجنتين حول سداد دينها.

أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني الخميس بشكل نهائي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل دين تجاه المؤسسة تبلغ قيمته 45 مليار دولار.

لا يزال يتعين أن يوقّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الاتفاق.

رايس

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في بيان إن "الإقرار البرلماني إشارة مهمة على أن الأرجنتين ملتزمة بسياسات من شأنها تشجيع نمو أكثر استدامة وشمولا".

لكنه شدد أيضا على ضرورة "الأخذ في الاعتبار البيئة العالمية السريعة التغير، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا".

وأضاف رايس أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع "الجمعة 25 آذار/مارس لمناقشة طلب الأرجنتين لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأشار المتحدث أيضا إلى أن السلطات الأرجنتينية "أبلغت صندوق النقد الدولي أنها ستجمع التزامات السداد للأرجنتين في آذار/مارس المستحقة في 21 و22 آذار/مارس في عملية سداد واحدة قبل 31 آذار/مارس 2022، بمبلغ إجمالي يعادل حوالي 2,014 مليار من حقوق السحب الخاصة".

وأكد جيري رايس أن الأرجنتين ستظل على هذا النحو "ملتزمة بمدفوعاتها لصندوق النقد الدولي، وبالتالي لن تراكم متأخرات".

أبرمت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي في 3 آذار/مارس اتفاقاً بشأن برنامج إعادة تمويل دين يقارب 45 مليار دولار، يعود إلى قرض قياسي حصلت عليه الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة ماوريسيو ماكري عام 2018.

قبل هذا الاتفاق، كانت الأرجنتين تواجه خطر التخلف عن السداد.