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لاغوس: أعلنت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني الأحد استئناف صادراتها من النفط الخام والغاز في جنوب نيجيريا، حيث تم تعليقها بعد انفجار في خط أنابيب.

وأكد متحدث باسم ايني، الانتهاء من إصلاح خط الأنابيب التالف.

وتسبب الانفجار الذي وقع في نيمبي في ولاية بايلسا، بتسربٍ نفطي ما أدى إلى خفض صادرات محطة براس بـ 25 ألف برميل يومياً. وقالت شركة ناوك المحلية التابعة لإيني، إنه تم إغلاق الآبار المتصلة بخط الأنابيب على الفور، وتركيب حواجز عائمة ومراكب احتواء لتقليل تأثير تسرب النفط على البيئة.

وأكدت الشركة أنّ الانفجار هو الثاني في منشآتها في غضون أيام قليلة، بعد حادثة سابقة في 28 شباط/فبراير في محطة تدفق أوباما، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج بمقدار 5000 برميل يومياً.

كوارث بيئية

في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، يتم إلقاء اللوم بانتظام على شركات النفط بسبب مسؤوليتها في الكوارث البيئية، وعلى الجماعات الإجرامية التي تخترق خطوط الأنابيب لنهب النفط الخام.

قال مدير الوكالة الوطنية لكشف التسرب النفطي والاستجابة له (نوسدرا) إدريس موسى الاثنين، إن الانفجارين اللذين وقعا في منشأتي إيني نتجا عن أعمال تخريب.

واستنكر سكان قرى الصيادين العاملين في الجداول وبالقرب من الساحل الأطلسي في نيمبي وبراس التلوث الناجم عن تسربات نفطية متكررة في المنطقة.