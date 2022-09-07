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الدوحة: افتتح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء مقر البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الدوحة، في زيارة رسمية لقطر تهدف خصوصا إلى بحث أزمة الطاقة

ويتهيّأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة، في واحدة من تبعات الحرب على أوكرانيا الأشد تأثيرا على حياتهم اليومية.

وقال ميشال للصحافيين إنّ زيارته "إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر" في مجالات مثل "قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية (و) التحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرّر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي خصوصا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية إن "شارل ميشال سيلتقي بالعديد من كبار المسؤولين لمناقشة ودراسة القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية (و) أزمة الطاقة".

وقف نورد ستريم

والجمعة أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1". وتؤكد موسكو خصوصا أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر الهجوم الروسي على اوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة سيمنز وأرسل الى كندا لإصلاحه.

ويتطلّع مسؤولون أوروبيون إلى مصدّري الغاز الكبار في العالم لسدّ النقص في الإمدادات. وكان رئيس المجلس الأوروبي أساد خلال زيارة إلى الجزائر الإثنين بالدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا بصفتها موردًا للطاقة "موثوقًا به".

وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.