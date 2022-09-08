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موسكو: اعتبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس أن العقوبات الغربية التي فرضت بعد التدخل العسكري في أوكرانيا "لم تتمكن من تقويض الاستقرار المالي" لروسيا.

وقال ميشوستين خلال منتدى موسكو المالي إن "عقوبات غير مسبوقة فرضت على بلادنا. لكن مدبريها لم يحققوا هدفها الرئيسي. لقد فشلوا في تقويض استقرارنا المالي".

وأضاف أمام العديد من صانعي القرار الاقتصاديين أن "الحكومة، وبالتعاون مع البنك المركزي الروسي، نجحت في تخفيف الأثر السلبي للاعمال العدائية ضد مواطنينا وشركاتنا، بشكل كبير".

الاستثمارات

وتابع "خلافا للمخاوف في بادئ الأمر، ارتفعت الاستثمارات في الفصل الثاني بنسبة 4%".

وقال إن تباطؤ الاقتصاد "حتمي" في مواجهة سيل العقوبات "لكن لم يتبين انه مدمر" فيما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي "بحوالى 1% بحسب وزارة التنمية الاقتصادية" في الأشهر الست الأولى من 2022.

وأضاف "توقعنا حدوث انكماش عميق. لكن هذا لم يحصل" معتبرا ان روسيا تخرج من هذه الفترة "بشكل أقوى وبجهوزية أفضل".

من جانب آخر، أشار ميشوستين إلى أن "محاولة الغرب للحد من صادرات الطاقة" من روسيا "أدت إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا بمقدار النصف تقريبا".

لتأكيد الأداء الجيد للاقتصاد الروسي عام 2022، دعا ميشوستين البنك المركزي إلى "تبسيط وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق الروسية" لا سيما هؤلاء المستعدين لدفع التعاملات بالعملة المحلية وليس بالدولار الأميركي، عملة التداول الرئيسية في العالم.

الثلاثاء أعلن عملاق الغاز الروسي غازبروم الذي تملك الدولة غالبية أسهمه، أن الصين ستدفع من الآن وصاعدا عقودها بالروبل واليوان بدلا من الدولار.

وأوضح ميشوستين أن "خفضا كبيرا في استخدام الدولار هو توجه للمدى الطويل" داعيا الدول التي ترغب بذلك الى "تشكيل نظام (جديد) من المدفوعات الدولية".