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موسكو: أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك الأربعاء أن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط من نورد ستريم2 لم يشهد تسربا للغاز.

وقال نوفاك للتلفزيون الروسي إثر اجتماع للدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" في فيينا "إذا اتخذ الأوروبيون القرارات القانونية الضرورية في ما يتعلق بالغاء القيود، اعتقد أن روسيا يمكنها، خلال وقت قصير، تسليم الغاز عبر هذا الخط".