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كييف (أوكرانيا): حرمت الضربات الروسية الجديدة صباح الاثنين 80 % من المستهلكين من المياه في كييف فيما انقطع التيار الكهربائي عن 350 ألف منزل على ما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو عبر تلغرام.

وأضاف "جراء الأضرار اللاحقة بمنشأة للطاقة قرب كييف انقطعت المياه عن 80 % من المستهلكين في العاصمة" مضيفاً أن "350 ألف منزل في كييف من دون تيار كهربائي".