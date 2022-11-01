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كييف (أوكرانيا): قال رئيس بلدية كييف إن خدمة المياه والكهرباء "عادت" إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع.

وأوضح فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن التغذية بالمياه والكهرباء "عادت بالكامل".

وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الاثنين حرمت 80 % تقريباً من سكان المدينة من المياه وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل.

لكن كليتشو أشار إلى أن انقطاعاً مبرمجاً للكهرباء سيستمر في العاصمة "بسبب الخلل الكبير في نظام الكهرباء بعد الهجمات الوحشية للمعتدي" فيما دوت صفارات الدفاعات الجوية مجدداً صباح الثلاثاء في المدينة.

الأكثر كثافة

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت الاثنين 55 صاروخ كروز أس-300 ومسيرات قتالية في إطار سلسلة ضربات عبر البلاد استهدفت في غالب الأحيان منشآت للطاقة.

وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش الثلاثاء أن هذه الضربات "هي من الأكثر كثافة على أراضينا يشنها جيش روسيا الاتحادية".

وأشاد بتحسن الدفاعات الجوية في أوكرانيا معتبرا أنه بفضلها "الدمار اللاحق ليس بالحجم الذي يفترض أن يكون".

ودمرت الضربات الروسية الشهر الماضي حوالى ثلث قدرات الكهرباء في البلاد مع اقتراب موسم الشتاء على ما أفادت السلطات الأوكرانية التي تواصل حث المواطنين على خفض استهلاكهم للطاقة قدر الامكان.