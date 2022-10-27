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موسكو: أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014 الخميس أن محطة لتوليد الكهرباء في القرم استُهدفت بهجوم بطائرة مسيّرة ليلًا، مشيرةً إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرًا.

وقال الحاكم الذي عيّنته موسكو ميخائيل رازفوزهاييف عبر تلغرام "اليوم خلال الليل حصل هجوم بطائرة بدون طيّار على محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الحرارية". ولفت إلى أن المحطة تكبّدت "أضرارًا طفيفة. لم يسجّل وقوع إصابات".

وأوضح المسؤول أنه ليس هناك "تهديد لإمدادات الطاقة" وأن "الحادث لم يؤثر على إمدادات الطاقة في سيفاستوبول وشبه الجزيرة".

وأشار إلى أن المحوّل الذي اشتعلت فيه النيران عقب الهجوم "قيد الصيانة ولا يعمل" حاليًا.

وتابع أن "الموظّفين في المنشأة تعاملوا بسرعة مع الحريق".

ويأتي إعلانه فيما تضغط أوكرانيا عبر شنّها هجومًا مضادًا في الجنوب.

واستهدفت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة بنى تحتية لتوليد الكهرباء في أوكرانيا.