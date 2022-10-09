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أي عائق أمام حركة المرور على الجسر قد يؤثر على قدرة روسيا على شن حرب في جنوب أوكرانيا حيث تخوض القوات الأوكرانية هجوما مضادا متزايد الفعالية.

إيلاف من بيروت: التهمت كرة نارية قسمين من الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم المحتلة بروسيا السبت ما عطل أهم خط إمداد للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا ووجه ضربة محرجة للكرملين الذي يواجه خسائر مستمرة في ساحة المعركة وانتقادات متزايدة في الداخل.

أدى الانفجار والنيران إلى سقوط جزء من جسر مضيق كيرتش الذي يبلغ طوله 12 ميلا في البحر وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقا للسلطات الروسية. وأكد مسؤول أوكراني كبير تقارير روسية تفيد بأن أوكرانيا تقف وراء الهجوم. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حظر حكومي على مناقشة الانفجار، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية دبرت الانفجار، باستخدام قنبلة محملة على شاحنة تسير عبر الجسر.

إهانة شخصية

بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ترأس افتتاح الجسر في عام 2018، كان الانفجار إهانة شخصية للغاية، ما يؤكد فشله في التعامل مع سلسلة لا هوادة فيها من الهجمات الأوكرانية. ولم تتمكن القوات الروسية من حماية الجسر، على الرغم من مركزيته في المجهود الحربي، وأهميته الشخصية للسيد بوتين ورمزيته القوية كحلقة وصل حرفية بين روسيا وشبه جزيرة القرم. بعد ساعات من الانفجار، عين الكرملين الجنرال سيرغي سوروفيكين، وهو قائد جديد آخر، للإشراف على قواته في أوكرانيا. ولم تفعل التغييرات السابقة في القيادة شيئا يذكر لتصحيح الأداء المتعثر للجيش.

بحلول مساء السبت، خضع قسم السكك الحديدية من الجسر للإصلاح ونجح قطار يحمل 15 عربة في عبور هذا الجزء، وفقا لوكالة تاس الروسية. كما استؤنفت حركة السيارات على الجانب غير المتضرر من الجسر، حسبما قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف. مع ذلك، كان المسؤولون الروس والمدونون العسكريون والسياسيون يدعون بالفعل إلى الانتقام، حيث قال أحدهم إن أي شيء أقل من رد 'قاس للغاية' من شأنه أن يظهر ضعفا.

أي عائق خطير أمام حركة المرور على الجسر يمكن أن يكون له تأثير عميق على قدرة روسيا على شن حرب في جنوب أوكرانيا حيث تخوض القوات الأوكرانية هجوما مضادا فعالا بشكل متزايد. الجسر هو طريق الإمداد العسكري الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. وقال محللون إنه بدون ذلك، سيكون الجيش الروسي محدودا للغاية في قدرته على جلب الوقود والمعدات والذخيرة إلى الوحدات الروسية التي تقاتل في خيرسون وزابوريجيا، وهما من المقاطعات الأوكرانية الأربع التي أعلن بوتين أن روسيا ضمتها في 30 سبتمبر.

انتصار حاسم

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان إن شاحنة انفجرت على جانب السيارات من الجسر ما أدى إلى اشتعال سبعة صهاريج وقود يسحبها قطار على خط سكة حديد مواز متجه في اتجاه شبه جزيرة القرم. لم يتضح ما إذا كان سائق الشاحنة، الذي توفي في الانفجار، على علم بوجود متفجرات بداخلها. في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على الجسر، شوهدت كرة نارية ضخمة، يبدو أنها تستهلك العديد من المركبات. وتظهر سيارة سيدان صغيرة وشاحنة مقطورة جرار تسير جنبا إلى جنب في مركز الانفجار. وتسبب الانفجار في انهيار قسمين من الجسر جزئيا.

بالنسبة للأوكرانيين، فإن الانفجار 'ليس بالضرورة انتصارا حاسما، لكن ميزان الحرب غالبا ما يتحول إلى تراكم انتصارات أقل'، كما يقول بن باري، وهو زميل أقدم في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهي مجموعة بحثية مقرها لندن. إنها دفعة أخرى من الضغط على الرئيس بوتين'. وفي حين لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الهجوم، أشار المسؤولون الأوكرانيون، الذين قالوا في الماضي إن الجسر سيكون هدفا مشروعا لضربة، إلى أن الانفجار لم يكن من قبيل الصدفة ولم يخفوا رضاهم.

'شبه جزيرة القرم، الجسر، البداية'، كتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، في تغريدة على تويتر يوم السبت. 'كل شيء غير قانوني، يجب تدميره. كل شيء سرق عاد إلى أوكرانيا. طرد جميع المحتلين الروس'. أصدرت وكالة الاستخبارات الداخلية الأوكرانية بيانا يعيد صياغة مقطع من قصيدة للشاعر الوطني الأوكراني، تاراس شيفتشينكو: 'الفجر، الجسر يحترق بشكل جميل'. ويبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح إلى الهجوم عندما أشار في خطابه الليلي إلى أن يوم السبت 'كان يوما جيدا ومشمسا في الغالب' في الأراضي الأوكرانية. وقال: 'لسوء الحظ، كان الجو غائما في شبه جزيرة القرم'.

حالة طوارئ

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى الحادثة بأنها 'حالة طوارئ' في بيان يوم السبت. وقال إن بوتين، الذي احتفل بعيد ميلاده ال70 يوم الجمعة، قد تم إطلاعه على ذلك. وقال بيسكوف إن 'الرئيس وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب الحادث والقضاء على العواقب في أقرب وقت ممكن'، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية. وترك مسؤولو الاحتلال في شبه جزيرة القرم القليل من الشك حول من يعتقدون أنه المسؤول. وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم الذي نصبه الكرملين: "تمكن المخربون الأوكرانيون من الوصول إلى جسر القرم بأيديهم المدمرة".

في الأسابيع الأخيرة، زادت حركة المرور العسكرية المتجهة عبر الجسر إلى شبه جزيرة القرم، حيث سارعت روسيا بالدبابات ومعدات المدفعية إلى الخطوط الأمامية في منطقة خيرسون، وهي شريحة خصبة من جنوب أوكرانيا احتلتها قوات الكرملين في الأسابيع الأولى من الحرب. وكثفت القوات الأوكرانية هجومها المضاد في المنطقة، واستعادت مساحات كبيرة من الأراضي في محاولة لدفع القوات الروسية شرقا عبر نهر دنيبرو وتحرير مدينة خيرسون، العاصمة الأوكرانية الإقليمية الوحيدة التي تسيطر عليها القوات الروسية. وقال محللون إنه من دون جسر مضيق كيرتش وخاصة قسم السكك الحديدية لن يكون أمام الكرملين سوى خيارات قليلة جيدة لتزويد هذه القوات بالوقود والمعدات العسكرية من مخزوناتها في روسيا. وقال خبراء إن نقل الإمدادات بالسفن أو الطائرات إلى شبه جزيرة القرم سيكون أكثر تعقيدا بكثير. ومن شأن طريق إمداد بري بديل محتمل باستخدام الأراضي الجنوبية الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية أن يكون عرضة للهجوم الأوكراني ويتطلب استخدام الشاحنات، حيث لا توجد خطوط سكك حديدية عاملة.

بالكامل من دون انقطاع

'في الأساس، مرت جميع حركة المرور العسكرية الكثيفة عبر الجسر والدبابات والمدفعية وما إلى ذلك'، قال كونراد موزيكا، المحلل العسكري في روشان للاستشارات. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات في جنوب أوكرانيا سيتم تزويدها 'بالكامل ودون انقطاع' عن طريق البر والبحر لكنها لم توضح كيف يمكن تحقيق ذلك.

الجسر نفسه هو أعجوبة هندسية كلفت ما يقدر بنحو 7.5 مليار دولار ولأول مرة خلق رابطا ماديا بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، التي كانت لعدة قرون جزءا من الإمبراطورية الروسية قبل أن تعطيها الحكومة السوفياتية لأوكرانيا في الخمسينيات، في ما كان آنذاك لفتة احتفالية إلى حد كبير. وسمح الجسر بالوصول بسهولة إلى شبه جزيرة القرم ليس فقط للسياح الروس، ولكن أيضا للجيش الروسي، الذي نقل الأسلحة والمعدات إلى شبه الجزيرة في السنوات التي سبقت غزو فبراير. ومن شبه جزيرة القرم هاجمت القوات الروسية جنوب أوكرانيا، وسرعان ما التهمت مساحات شاسعة من منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا في أنجح عملية للكرملين في الحرب حتى الآن.

لكن كما أكد الهجوم على الجسر، فإن هذا النجاح يبدو معرضا للخطر على نحو متزايد. بعد الانفجار، لم ينتظر المسؤولون الروس، إلى جانب المدونين العسكريين العدوانيين بشكل متزايد في البلاد، تأكيدا بأن أوكرانيا هي المسؤولة، داعين إلى استجابة سريعة ومدمرة. قال سيرجي ميرونوف، زعيم حزب سياسي مؤيد للكرملين: 'إذا لم نستجب هذه المرة أو لم نستجب فقط، فسوف يظهر ذلك بشكل قاطع أننا ضعفاء. هذه الجرأة الشديدة تتطلب ردا قاسيا للغاية'.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية