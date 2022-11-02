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سان فرانسيسكو: أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر في تغريدة الثلاثاء عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وكتب ماسك في تغريدة "القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا" في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحا أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

قدرات فيديو

وأضاف أن أصحاب هذه الحسابات سيتمتّعون بقدرات فيديو موسّعة مع عدد أقل من الإعلانات.

وغرّد ماسك "سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى".

وبالإضافة إلى امتيازات التوثيق، سيتولى البرنامج الجديد الأدوات المتاحة حاليا مقابل 5 دولارات شهريا والتي، على سبيل المثال، تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم.

في الوقت الراهن، يمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية... يمكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

ومنذ الجمعة، طلب ماسك من المهندسين العمل بلا كلل على هذا الإصلاح الشامل للنظام.

وقال إن المشتركين سيحصلون على مزايا أخرى: ستعطى الأولية لتغريداتهم وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو ورسائل صوتية أطول كما سيكونون أقل عرضة "بالنصف للاعلانات".

وسيعدَّل الرسم الشهري بحسب البلد.