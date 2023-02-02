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واشنطن: رفع المصرف المركزي الأميركي الأربعاء معدّل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام لكنّها أقلّ حدّة من سابقتها، متوقّعاً في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلاً.

وإذ أشارت إلى أنّ "التضخّم تباطأ قليلاً لكنّه لايزال مرتفعاً"، قالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إنّ "المؤشّرات الأخيرة تظهر نمواً معتدلاً في الإنفاق والإنتاج".

وبذلك بات معدّل الفائدة يتراوح بين 4,50 و4,75 بالمئة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء إنّ المؤسّسة النقدية تحتاج إلى "مزيد من الأدلّة" لتكون واثقة من أنّ التضخّم يسير على مسار تنازلي مستدام.

وإثر قرار المركزي الأميركي، ارتفع اليورو مقابل الدولار مسجّلاً أعلى مستوى له خلال نحو 10 أشهر ومتجاوزاً العتبة الرمزية البالغ 1,10 دولاراً.