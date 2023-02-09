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عمان: أرسل الاردن الخميس قافلة مساعدات انسانية هي الأولى برًا لمنكوبي الزلزال في سوريا، على ما افاد بيان رسمي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الهاشمية "سيرت الهيئة أولى القوافل البرية الى سوريا استمرارًا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بارسال المساعدات الانسانية الى الاشقاء المنكوبين إثر الزلزال المدمر".

واشار البيان الى أن القافلة أرسلت "بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

وتتكون القافلة من "سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والاغاثية (...) لتصل الحدود الاردنية السورية ثم يتم ايصالها الى المناطق المتضررة وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وأرسل الاردن صباح الخميس طائرة عسكرية محملة مساعدات انسانية، وصلت الى مطار حلب (شمال سوريا).

ووصلت الأربعاء احدى طائرات سلاح الجو الملكي الاردني الى مطار دمشق محملة مساعدات طبية وانسانية.



طائرة عسكرية

وقد أرسلت المملكة الثلاثاء طائرة عسكرية تحمل مساعدات انسانية ومواد طبية ومستلزمات انقاذ و99 عنصر بحث وانقاذ، يرافقهم 5 اطباء من الخدمات الطبية الملكية الى سوريا وتركيا.

وبحسب ما اعلنت السلطات يتم تجهيز المزيد من المساعدات ليتم ارسالها جوا وبرا الى المنكوبين في سوريا وتركيا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه حكومة بلاده الإثنين بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى باكثر 20 الف قتيل.

وأجرى الملك اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد فيه "تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سوريا في هذه الكارثة"، وفقا لبيان رسمي سوري.

واكد الملك استعداد الاردن "لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".