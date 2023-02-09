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اسطنبول: قضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3317 جثة في سوريا بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و451.

واحصت هيئة ادارة الكوارث التركية 70 الفا و347 جريحا.