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إيلاف من بيروت: الزلازل الكبيرة مفاجأة دائماً، ولا مفر منها. لا تختلف أحداث الاثنين المميتة في تركيا وسوريا. تم توثيق نظام الأعطال الذي تسبب في حدوثها والزلازل في المنطقة جيدًا من الدراسات الميدانية المضنية والسجلات التاريخية والملاحظات الجيوفيزيائية على مدى عقود عديدة. مع ذلك، لم يكن بوسع أي عالم زلازل أن يتنبأ بالموقع الدقيق للزلازل التي حدثت هذا الأسبوع ووقتها وشدتها.

مع ذلك، الماضي دليل جيد لما يجب القيام به الآن. يمكن تطبيق الدروس المستفادة من الزلازل السابقة في المنطقة. ويمكن أن تكون هذه الكارثة تحذيرًا للاستعداد للزلازل الآتية. لفهم الكيفية، فكر في التكتونية. إن الصفيحة العربية تسير في مسيرة لا هوادة فيها باتجاه الشمال، ونتيجة لذلك، انقسمت المنطقة المحاصرة بينها وبين الصفيحة الأوراسية - تركيا - إلى أشلاء.

تقع الأسطح التي انزلقت الاثنين قرب الصفيحة العربية، وهي جزء من صدع شرق الأناضول النشط باستمرار، والذي يعمل بجانب صدع شمال الأناضول. مع تحرك الصفيحة العربية شمالًا، يبتعد غرب تركيا عن طريق منطقة الاصطدام. وعلى الرغم من سهولة رؤية حركات الصفائح المتزايدة باستخدام قياسات الأقمار الصناعية، فإن الزلازل التي تنتجها غير منتظمة. عندما تكون الفواصل الزمنية بين الزلازل الكبيرة طويلة، غالبًا ما يكون الناس غير مدركين للخطر وغير مستعدين. يمكن حتى للجيولوجيين أن يعلقوا في حالة من الحيرة، كما علمت في عام 2008 عندما ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة سيشوان بالصين. يعتقد الكثيرون أن المنطقة تتشوه ببطء شديد بحيث لا تؤدي إلى مثل هذا الحدث الضار.

إذًا، ماذا يعني هذا كله للأمم التي تترنح الآن؟

آثار مستدامة

أولاً، علمتنا التجربة أن بعض أنظمة الأعطال تنتج سلسلة من الزلازل على مدى أيام إلى عقود. إن الاستمرار في الاستعداد لمزيد من الزلازل الكبيرة في تركيا وسوريا لا يقل أهمية عن الإنقاذ وإعادة البناء بعد هذا الزلزال. الزلازل التاريخية على صدع شرق الأناضول لا تختلف كثيرًا عن النشاط في صدع شمال الأناضول الذي سبق ستة زلازل كبيرة من عام 1939 إلى عام 1967.

ثانيًا، مرجح أن يستغرق الأمر سنوات لتقدير حجم هذه الكارثة. تركز التقارير المبكرة عن الأضرار والوفيات بشكل عام على المدن. في بعض الزلازل، لا يُعرف التأثير بدقة على الإطلاق. على سبيل المثال، تتراوح تقديرات عدد القتلى من الزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010 من أقل من 100000 إلى أكثر من 300000. حتى بعد إعادة الإعمار، يمكن أن تستمر التأثيرات على الأفراد الذين ربما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأسرهم مدى الحياة. لن يظهر الفهم الحقيقي للآثار المادية والاجتماعية لزلزال كبير إلا على مدى عقود.

ثالثًا، يجب أن تركز المساعدة على أولويات السكان المحليين والقدرة على الصمود على المدى الطويل. إن إعادة بناء المنازل وفقًا للمعايير الهندسية السيئة سيحل الحاجة الفورية للمأوى، لكنه سيعرض الناس لخطر استمرار النشاط الزلزالي.

تغيير إيجابي

الدرس الرابع من الماضي هو أنه بينما تجلب الزلازل معاناة لا توصف، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تغيير إيجابي. ساعد زلزال سومطرة في عام 2004 في إنهاء حرب أهلية حيث اجتمع الطرفان للتركيز على التعافي. لا تزال ولاية آتشيه في شمال سومطرة تنعم بالسلام. يجب اغتنام فرص تحسين البنية التحتية وحل الخلافات السياسية في تركيا وسوريا، بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الموجودة مسبقًا على طول الحدود.

أخيرًا، يعرف الأميركيون الذين يشاهدون أخبار مأساة تركيا وسوريا هذا: يمكن الناس أن يستيقظوا في أي يوم على زلزال مماثل بقوة في سان فرانسيسكو. ومثل صدعي شمال الأناضول وشرقها، فإن سان أندرياس عبارة عن صدع طويل ضحل قابل للانزلاق، مع معدل انزلاق مماثل.