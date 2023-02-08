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إيلاف من بيروت: وسط صراخ من ما زال حيًا تحت الأنقاض في تركيا وسوريا، وعويل من فقدوا عائلاتهم وأولادهم في كارثة زلزال 7 فبراير 2023 في هذين البلدين، أثارت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية حالًا من الغضب الشديد بعد نشرها رسمًا كاريكاتوريًا يسخر من من الزلزال المدمر.

فتحت عنوان عريض "زلزال في تركيا"، أتى الرسم الكاريكاتوري مظهرًا جانبًا مدمراً من مدينة تركية، ذيلت بعبارة "لا حاجة حتى لإرسال دبابات". قوبل هذا الرسم الكارتوني بانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالتركيز على ضحايا الزلزال والاستجابة لطلبات الإغاثة والإنقاذ، خصوصًا بعدما تباينت التحليلات بشأن ما تريده المجلة الفرنسية الساخرة أن تقوله في هذا الكاريكاتور. أتقصد أن لا داعي لمحاربة الأتراك بالدبابات ما دام الزلزال المدمر قد أودى بهم؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها "شارلي إيبدو" بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة، إذ سبق لها أن نشرت رسومًا تسيء لمعتقدات المسلمين وللرسول العربي. وبحسب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر هذه الحادثة أن "شارلي إبدو" مستعدة للسخرية حتى من الأحداث المأساوية، ما دامت تخدم أهدافها.

Même les Turcs avaient été "Charlie Hebdo" pour partager votre douleur et aujourd'hui vous osez vous moquer de la souffrance d'un peuple en entier. Il faut vraiment avoir du culot pour faire ça alors qu'il y a encore des bébés qui attendent du secours sous les décombres. — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) February 7, 2023

أتى الرد على الرسم الكاريكاتوري قويًا من المغردة التركية أوزنور كوشوكير سيرين: "حتى الأتراك شاركوا شارلي إبدو ألمها، واليوم أنت تجرؤين على السخرية من معاناة شعب بأكمله"، فيما غرد البروفسور التركي حاجي أحمد أوزديمير: "لابتهاج بمعاناة الآخرين ومصائبهم... هذا أكبر عار في العالم".

Se réjouir de la souffrance et du malheur des autres...

Ce doit être la plus grande honte du monde. — Prof.Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMIR (@haozdemir) February 7, 2023

وعلقت الصحافية اللبنانية محاسن مرسل بالقول: "أوغاد كما هو حالهم دائما! لا احترام للحياة أو الموت، يجب أن تعاقبي على جرأتك!". وغردت الفنانة العراقية رحمة رياض بالقول: "عديمي الشرف والانسانيه عديمي الدين انتم نكره وحثالة المجتمع انتم الارهاب وانتم العنصريه تدعون الانسانيه وانتم وحوش بشريه نستحي ان نصفكم بحيوانات لان الحيونات لها احاسيس".

عديمي الشرف والانسانيه عديمي الدين انتم نكره وحثالة المجتمع انتم الارهاب وانتم العنصريه تدعون الانسانيه وانتم وحوش بشريه نستحي ان نصفكم بحيوانات لان الحيونات لها احاسيس … تفووو على اصلكم وعلى من دعمكم يا خنازير 🐷 — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) February 7, 2023

وغرّد ألكساندر أولوم قائلًا في رد على كاريكاتور المجلة: "أنت عار مطلق على الإنسانية! الناس الذين يفكرون ويتصرفون مثلك يجب أن يكونوا تحت الأنقاض اللعينة. اضطررت إلى استخدام الألفاظ النابية للنزول إلى مستواك".

