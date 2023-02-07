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ارتفع منسوب مياه البحر في ولاية هاتاي على خلفية الزلازل التي ضربت تركيا تباعاً، حيث تشكلت برك مياه بطول نحو 200 متر من الساحل باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلان بمنطقة تشاي، حيث غمرت مياه البحر شوارع عدة وتسببت بأزمة مرورية.



المياه في شوارع هاتاي \ تركيا

إردوغان

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مناطق منكوبة، مبينًا أنها تتضمن 10 ولايات شرق البلاد.

وأعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال لمدة 3 أشهر، استنادًا إلى المادة 119 من الدستور التركي، إلى جانب تعليق التعليم في كافة أنحاء تركيا حتى 13 شباط\فبراير، وفي المناطق المتضررة من الزلزال حتى 20 شباط\فبراير.

وأضاف أن بلاده تواجه "إحدى أكبر الكوارث، ليس في تاريخ الجمهورية فحسب، بل في منطقتنا والعالم".

مساعدات طارئة

وأوضح أن أنقرة خصصت 5.26 مليار دولار، في المقام الأول تحت تصرف المؤسسات للمساعدات الطارئة، ولدعم متضرري الزلزال.

وأكد أنه تم الدفع بآلاف سيارات الإسعاف إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، و241 فريق إنقاذ طبي، وطائرتي إسعاف، و5 آلاف عامل في مجال الصحة، ويعمل حاليًا في المناطق المنكوبة 53 ألفًا و317 عنصرًا في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدًا أن العدد يتزايد من تركيا وخارجها.

إرسال خيم ومستلزمات

ولفت إلى إرسال 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال، موضحًا أن تركيا تواجه إحدى أكبر الكوارث في المنطقة والعالم.

أردوغان أشار في تصريحاته أيضاً إلى أن تركيا تعمل على التشخيص الدقيق لمدى انتشار الزلزال في المناطق عبر تقنية التصوير بالمسيرات، وأوضح أن فرق الإنقاذ أنقذت أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى عصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023.

في هذا الصدد، قال أردوغان: "يعمل حالياً 53 ألفاً و317 عنصراً في عمليات البحث والإنقاذ، والعدد يتزايد من تركيا وخارجها، دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال".

أضاف: 70 دولة عرضت المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وتركيا تعتزم فتح فنادق في مدينة أنطاليا السياحية بغرب البلاد لتسكين المتضررين من الهزات بشكل مؤقت.

يُشار إلى أن هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، منذ هزة أرضية بجنوب المحيط الأطلسي النائي، في أغسطس/آب 2021.



وكانت منظمة الأونروا، إن هناك 8 فلسطينيين لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في حلب بالأراضي السورية على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.

كما كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن هناك 3 بريطانيين مفقودين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الأيام الجارية.