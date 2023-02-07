قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اسطنبول: أوقف أربعة أشخاص في تركيا الثلاثاء بعد نشر رسائل "استفزازية" على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، على ما أعلنت الشرطة.

أودى الزلزال الذي تلاه هزات ارتدادية شديدة، بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في تركيا وسوريا، كما تسبب في إصابة وتشريد الآلاف وسط البرد القارس.

وقالت الشرطة في بيان إن الأشخاص الأربعة أوقفوا بعدما رصد عناصرها حسابات تقوم ببث "منشورات استفزازية تهدف إلى إثارة الخوف والذعر"، من دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق بمضمونها.

واشارت إلى استمرار البحث بشكل أوسع على الشبكات الاجتماعية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية بمنشورات لأشخاص يشكون من قلة جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا في مناطقهم، خصوصا في هاتاي.

وأكد بيان الشرطة انه "يجري التحقق بشكل فوري من العنوان والمعلومات المتعلقة بموقع المواطنين الذين يطلبون المساعدة ويتم التنسيق".

في تشرين الأول/أكتوبر، أقرت تركيا قانون "التضليل الإعلامي" والذي ينص على معاقبة ناشري "الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.