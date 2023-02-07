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بدأت تركيا وسوريا في تقييم الأضرار التي خلفها زلزال بقوة 7.8 الذي أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص على الأقل ، بينما تسارع دول عديدة من أنحاء العالم لمد يد العون.
وتعيق الأمطار والثلوج جهود المنقذين، لكن فرقا متخصصة من دول عدة بينها إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل وتايوان في طريقها إلى المواقع المتضررة.
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