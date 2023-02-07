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بدأت تركيا وسوريا في تقييم الأضرار التي خلفها زلزال بقوة 7.8 الذي أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص على الأقل ، بينما تسارع دول عديدة من أنحاء العالم لمد يد العون.

وتعيق الأمطار والثلوج جهود المنقذين، لكن فرقا متخصصة من دول عدة بينها إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل وتايوان في طريقها إلى المواقع المتضررة.

Reuters العراق يرسل مساعدات إلى سوريا . قوات الأمن تقوم بفرز المساعدات المقدمة من منظمة الهلال الأحمر من أجل إرسالها إلى البلد المجاور.

Getty Images منقذون من تايوان سيساهمون في عمليات الإنقاذ في تركيا.

Getty Images فريق متخصص من رجال الإطفاء من جمهورية التشيك سوف يساعد في البحث عن ناجين بين الانقاض في تركيا.

Getty Images فريق الإنقاذ التشيكي مدرب للعثور على أشخاص قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

Getty Images أعضاء فريق البحث والإنقاذ الهولندي يستعدون للمغادرة إلى تركيا لتقديم المساعدة.

Getty Images حوالي 50 من رجال الطواقم الطبية والإطفاء غادروا مدينة بيزا في إيطاليا لتقديم المساعدة في الماطق الحدودية التركية السورية.

Getty Images تقول السلطات الإيطالية إن المزيد من الرحلات سوف تصل إلى تركيا حاملة معدات وطواقم إنقاذ.

Getty Images تعهد رئيس الوزراء اليوناني الإثنين بتقديم كل ما يمكن من المساعدات لتركيا . وقد أرسلت اليونان إمدادات ومنقذين على متن طائرة يوم وقوع الزلزال.

Getty Images هناك خلافات حدودية بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة.

Getty Images فرق إنقاذ بلغارية انتشرت بالقرب من المناطق الحدودية مع تركيا للمساعدة في عمليات الإغاثة في أنحاء البلاد

Reuters فريق من مجموعة "أغصان الزيتون" للإغاثة التابع للجيش الإسرائيلي غادر متوجها إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الهزة الأرضية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه اقر إرسال مساعدات إلى سوريا ايضا.

Reuters تقول إسرائيل إنها تلقت طلبا لمساعدة سوريا عبر قنوات دبلوماسية، لكن دمشق تنفي ذلك.

Reuters قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطواقم الأمريكية تتوجه بشكل عاجل للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

Reuters قالت الولايات المتحدة إنها سوف ترسل فريقين للبحث والإنقاذ يتكون كل منهما من 80 عنصرا.

Getty Images باقات زهور في السفارة التركية في موسكو. وشمعة مع ملصق صغير كتب عليه "تعازينا لتركيا".قدمت روسيا مساعدات لتركيا وسوريا.

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