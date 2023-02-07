بدأت تركيا وسوريا في تقييم الأضرار التي خلفها زلزال بقوة 7.8 الذي أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص على الأقل ، بينما تسارع دول عديدة من أنحاء العالم لمد يد العون.

وتعيق الأمطار والثلوج جهود المنقذين، لكن فرقا متخصصة من دول عدة بينها إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل وتايوان في طريقها إلى المواقع المتضررة.

مساعدات الهلال الأحمر في صناديق عند مدخل إحدى الطائرات.
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العراق يرسل مساعدات إلى سوريا . قوات الأمن تقوم بفرز المساعدات المقدمة من منظمة الهلال الأحمر من أجل إرسالها إلى البلد المجاور.
مسؤول تايواني يقف أمام فريق من المنقذين.
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منقذون من تايوان سيساهمون في عمليات الإنقاذ في تركيا.
مجموعة من رجال الإطفاء يحملون طائرة بمواد الإغاثة.
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فريق متخصص من رجال الإطفاء من جمهورية التشيك سوف يساعد في البحث عن ناجين بين الانقاض في تركيا.
كلاب تجلس إلى جانب فرق إنقاذ في المطار.
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فريق الإنقاذ التشيكي مدرب للعثور على أشخاص قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.
إثنان من رجال الإطفاء الهولنديين بتجهان إلى المطار بحملان الخوذ والحقائب.
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أعضاء فريق البحث والإنقاذ الهولندي يستعدون للمغادرة إلى تركيا لتقديم المساعدة.
امرأة تحتضن كلبا.
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حوالي 50 من رجال الطواقم الطبية والإطفاء غادروا مدينة بيزا في إيطاليا لتقديم المساعدة في الماطق الحدودية التركية السورية.
رجل إطفاء يقف بالقرب من حقائب.
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تقول السلطات الإيطالية إن المزيد من الرحلات سوف تصل إلى تركيا حاملة معدات وطواقم إنقاذ.
جندي يوناني يقف بالقرب من طائرة يجري تحميلها بالإمدادات.
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تعهد رئيس الوزراء اليوناني الإثنين بتقديم كل ما يمكن من المساعدات لتركيا . وقد أرسلت اليونان إمدادات ومنقذين على متن طائرة يوم وقوع الزلزال.
مجموعة من المنقذين تقف بالقرب من مدخل إحدى الطائرات.
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هناك خلافات حدودية بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة.
رجلان في سيارة إطفاء يعبران نقطة حدودية.
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فرق إنقاذ بلغارية انتشرت بالقرب من المناطق الحدودية مع تركيا للمساعدة في عمليات الإغاثة في أنحاء البلاد
رجل يقف بالقرب من مساعدات ويدقق قائمة في إسرائيل.
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فريق من مجموعة "أغصان الزيتون" للإغاثة التابع للجيش الإسرائيلي غادر متوجها إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الهزة الأرضية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه اقر إرسال مساعدات إلى سوريا ايضا.
رجال في زي عسكري يمشون متجهين إلى الطائرة.
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تقول إسرائيل إنها تلقت طلبا لمساعدة سوريا عبر قنوات دبلوماسية، لكن دمشق تنفي ذلك.
4 رجال إطفاء أمريكيين يحزمون الإمدادات المتوجهة إلى تركيا.
Reuters
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطواقم الأمريكية تتوجه بشكل عاجل للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.
رجل إطفاء أمريكي إلى جانب إمدادات لتركيا.
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قالت الولايات المتحدة إنها سوف ترسل فريقين للبحث والإنقاذ يتكون كل منهما من 80 عنصرا.
باقات زهور في السفارة التركية في موسكو.
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باقات زهور في السفارة التركية في موسكو. وشمعة مع ملصق صغير كتب عليه "تعازينا لتركيا".قدمت روسيا مساعدات لتركيا وسوريا.

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