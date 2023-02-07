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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للاستجابة لكارثة الزلزال المدمر.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "أعاد التأكيد على جاهزية الولايات المتحدة لتقديم جميع أنواع المساعدات المطلوبة لتركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي للاستجابة لهذه المأساة"، مشيرا الى "الفرق الأميركية تعمل على الانتشار بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى".