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اسطنبول: أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين عن 2379 قتيلًا و14 ألفًا و483 جريحًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال أوقطاي أمام الصحافة بعد أكثر من عشرين الساعة من حصول الزلزال، إن 7840 ناجيًا أُخرجوا من بين الأنقاض و4748 مبنى دُمّر بالكامل.