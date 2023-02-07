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إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا إن ثلاثة من رعاياها فقدوا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وأودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص.

وفي بيان لمجلس العموم، يوم الثلاثاء، قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية إن الوزارة تتابع أوضاع حوالي 35 بريطانيًا تأثروا بشكل مباشر بالحادث. وأضاف: "إن احتمال وقوع خسائر كبيرة في صفوف البريطانيين لا يزال ضعيفًا".

وأرسلت حكومة المملكة المتحدة فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا للمساعدة في السباق للعثور على ناجين.

وضرب الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عندما كان معظم الناس نائمين في منازلهم.

ويعمل عمال الطوارئ الآن على إنقاذ الناس المحاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار آلاف المباني. يستمر عدد القتلى البالغ 5000 في كل من تركيا وسوريا في الارتفاع، وسط عمليات بحث وإنقاذ مكثفة.

بيان كليفرلي

وقال كليفرلي للنواب: "اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، نعلم أن ثلاثة مواطنين بريطانيين في عداد المفقودين ، ويعمل مركز الاستجابة للأزمات التابع لوزارة الخارجية على دعم 35 مواطنًا بريطانيًا على الأقل تضرروا بشكل مباشر من هذه الزلازل".

أضاف: "نحن نقدر أن احتمال وقوع ضحايا بريطانيين على نطاق واسع لا يزال منخفضًا".

في تحديث لمجلس العموم بشأن استجابة المملكة المتحدة، قال وزير الخارجية إن أكثر من 6000 مبنى انهار خلال - في أعقاب الزلزال - وتضررت البنية التحتية للكهرباء والغاز بشدة.

وقال إن "الحكومة التركية أعلنت حالة الطوارئ وهم يطلبون مساعدة دولية على نطاق يتناسب مع فداحة الوضع الذي يواجهونه".

فريق إنقاذ

وأرسلت حكومة المملكة المتحدة فريقًا من 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ الدولية الضخمة. وكان من المقرر أن يسافروا يوم الاثنين لكن الفريق تأخر.

يملك الفريق أربعة كلاب بحث، ومعدات تشمل أجهزة التنصت الزلزالية ومعدات تقطيع وكسر الخرسانة ، إضافة إلى فريق من أفراد الطوارئ الطبية لتقييم الناجين على الأرض.