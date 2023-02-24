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بوينوس ايرس: سجل الاقتصاد الأرجنتيني نمواً نسبته 5,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤاً واضحاً مقارنة بالعام السابق (+10,3 بالمئة) لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).

وتكشف التقديرات الأولية للنشاط الاقتصادي في كانون الأول/ديسمبر التي نشرها الخميس المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء، عن تراجع النشاط بنسبة 1 بالمئة بالمقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر، وانخفاض بنسبة 1,2 بالمئة على مدى عام.

والفنادق والمطاعم من القطاعات التي ساهمت في زيادة النشاط في هذا الموسم الصيفي، فيما شهدت الزراعة تراجعاً حاداً بسبب جفاف مستمر منذ ثلاث سنوات في بعض المناطق المنتجة.

وتؤكد نسبة 5,2 بالمئة في 2022 استمرار انتعاش ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية مما يطوي صفحة ثلاث سنوات من الركود نجم جزئياً عن وباء كوفيد-19.

التضخم المزمن

لكن التضخم المزمن لأسباب كثيرة خارجية وداخلية والذي بلغ 94,8 بالمئة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش في النشاط.

وتحاول الأرجنتين أيضا تعزيز الانضباط في الميزانية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل أكثر من 44 مليار دولار من الديون، إرث قرض أُبرم في 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته أن يسجل اقتصاد الأرجنتين نمواً بنسبة 2 بالمئة، في تباطؤ على غرار الاقتصاد العالمي، لكنه أعلى من المعدل في المنطقة (1,8 بالمئة).

ومنذ 15 عاماً، لم يشهد الاقتصاد الأرجنتيني غير المستقر نمواً لثلاث سنوات متتالية.