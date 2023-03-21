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موسكو: أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت الاثنين تسجيل انخفاض حاد في أرباحها السنوية على خلفية العقوبات الغربية على موسكو.

وكشفت الشركة عن أرباح صافية قدرها 813 مليار روبل (10,5 مليار دولار) للعام الماضي، بانخفاض 7,9% عن عام 2021.

وقالت روسنفت إن "العوامل غير النقدية أدت دوراً كبيراً في تحديد ديناميات" أرباحها.

وأضافت أن مستوى الربح "يشكل أساساً متيناً" لدفع أرباح حملة الأسهم.

فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، من بينها وضع حد أقصى لسعر خامها في نهاية عام 2022.

في عام 2021، سجلت روسنفت أرباحاً صافية قياسية بلغت 883 مليار روبل.