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هافانا: استقبل الرئيس الكوبي في هافانا المدير التنفيذي لمجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة للنفط، حسبما أعلنت الرئاسة في بيان.

وقال بيان صادر عن الرئاسة مساء السبت إنّ ميغيل دياز-كانيل استقبل السبت إيغور سيتشين وأعرب عن امتنانه لـ"كافة أطراف الاتحاد الروسي التي بذلت جهداً، أولاً من خلال فهم الوضع في كوبا والآن عبر فعل كل ما يمكننا القيام به معاً للمضي قدماً".

ولا يحدّد النص الهدف من زيارة مدير المجموعة النفطية الروسية التي تأتي في وقت تمرّ البلاد بأزمة خطيرة مرتبطة بإمدادات الوقود.

وقالت الرئاسة الكوبية إنّ إيغور سيتشين أكد أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يشرف بشكل مباشر وشخصي على كلّ المشاكل والمسائل المرتبطة بالتعاون بين روسيا وكوبا".

وكان الرئيس الكوبي الذي تمرّ بلاده في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاماً، قد زار روسيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في إطار جولة دولية قادته أيضاً إلى الجزائر وتركيا والصين.

وبعد الجولة، أشار دياز-كانيل إلى أنه وقّع عدّة اتفاقات لإمداد النفط مع روسيا والجزائر.

"شراكة استراتيجية"

ومنذ أيار/مايو، تعاني كوبا من عجز مزمن في الإنتاج الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكرّرة في التيار الكهربائي في البلاد. ويأتي ذلك فيما بات شحّ الوقود متكرّراً، كما باتت صفوف الانتظار يومية بهدف الحصول على الطعام.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أعلنت كوبا أنّ الدولتَين تأملان في تعزيز "شراكتهما الاستراتيجية" في العام 2023، مع "الرغبة المشتركة لتعميق الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتعاون".

ووصل تبرّع بـ25 ألف طن من القمح من روسيا إلى هافانا في شباط/فبراير.

تخضع كوبا لحصار أميركي منذ العام 1962. كما تخضع موسكو لحزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.