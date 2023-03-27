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لندن: سجل تسرب نفطي كبير الأحد قبالة مدينة بول هاربر الساحلية في جنوب إنكلترا، على ما أفادت السلطات المحلية.

وقال فيليب برودهيد رئيس المجلس المحلي في بورنموث وكرايستشرش وبول على تويتر "أبلغ عن حادث كبير ناجم عن تسرب للنفط من حقل ويتش فارم للنفط" الذي تديره مجموعة "بيرينكو" النفطية الفرنسية البريطانية .

وأضاف "أبلغنا مشغلو الحقل بحصول تسرب من هذه المنشأة. وقد تم احتواء التسرب إلا ان النفط نفذ إلى المياه والمنطقة المجاورة".

وقالت سلطات مرفأ بول هاربر إن التسرب وقع على خط انابيب تستخدمه بيرينكو بحسب هيئة "بي بي سي".

وأشارت "بيرينكو يو كاي" التي تستغل حقل ويتش فارم في بيان إلى تسرب "محدود"، موضحة أنها "تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية وباشرت عملية تنظيف" للمنطقة.

تحقيق

وقال فرانك داي المدير التنفيذي للشركة "سيجرى تحقيق شامل لتحديد ما حصل في بول هاربر. الوضع تحت السيطرة".

ويُستغل حقل ويتش فارم منذ العام 1979 وهو من أكبر حقول النفط البرية في أوروبا.